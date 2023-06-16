Путин: Россия готова принять ушедшие иностранные компании, которые решат вернуться

Елена Острякова.  
16.06.2023 16:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Санкции, Экономика


Ушедшие из РФ иностранные компании освободили нишу под 2 триллиона рублей. Выпуск товаров с их уходом не прекратится.

Об этом сегодня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ушедшие из РФ иностранные компании освободили нишу под 2 триллиона рублей. Выпуск товаров с...

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«Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары – только с зарубежными логотипами.

Так что их выпуск с уходом торговых марок не прекратился. Только логотип меняется. Прибыль от этого бизнеса остается у нас в стране. Будем помогать новым российским собственникам.

Если сначала наши предприниматели переживали из-за ухода западных компаний, то теперь с удовольствием занимают освободившиеся места в торговых центрах.

Некоторые небольшие нишевые марки, которые раньше продавали одежду и обувь через соцсети, сейчас открывают собственные магазины», – сказал Путин.

По его словам, за прошлый год российские производители подали более 90 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков. Многие из них просят не пускать блуждающие западные компании назад на российский рынок.

Однако президент РФ считает, что ушедшие из России иностранные компании просто не смогли устоять под мощным давлением своих элит, и готов их принять обратно.

«Если иностранные производители захотят вернуться на наш рынок (а такие разговоры мы слышим все чаще и чаще), мы двери ни для кого не закрываем. Конкуренции никто не боится, она, как известно, двигатель прогресса. Будем и для них создавать необходимые условия работы в России, но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем», – сказал Путин.

А те иностранные компании, которые остались работать в России, президент считает отечественными и будет относиться к ним «как к своим».

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