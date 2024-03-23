Путин: Украина готовила «окно» на границе для бегства террористов, устроивших бойню в Москве

Михаил Рябов.  
23.03.2024 15:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Украина готовила «окно» на границе для бегства из России террористов, устроивших расстрел людей в концертном зале «Крокус сити холл».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к жителям страны.

Украина готовила «окно» на границе для бегства из России террористов, устроивших расстрел людей в...

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«Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее.

Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны.

Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.

Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами», – сказал Путин.

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