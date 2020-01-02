02.01.2020, Минск, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Скандал, СМИ
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Пьяная белорусская телеведущая стала «звездой» социальных сетей

Пользователи социальных сетей потешаются с сюжета белорусского ТВ, в прямой эфир которого вышла ведущая Елена Козлова с заплетающимся языком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пошатывающаяся девушка с трудом выговорила словосочетание «горнолыжная трасса», а затем не смогла разобрать заранее подготовленный текст своего выступления. Оператору пришлось скомандовать об окончании эфира.

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Руководство телеканала впоследствии заявило, что журналистка сильно волновалась, так как это был один из первых ее прямых эфиров, и после отключения камеры даже упала в обморок.

«Ни о каком алкоголе речи быть не может. У нас строгое правило, что употреблять алкоголь во время работы запрещено», — заверил замгендиректора Кирилл Казаков.

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