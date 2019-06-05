05.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Пьяная перестрелка военных на Донбассе закончилась трагедией

В результате конфликта, возникшего на почве употребления алкоголя, двое военнослужащих ВСУ получили огнестрельные ранения.

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Народная милиция ЛНР продолжает фиксировать рост небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ.

«4 июня в первом батальоне 54-й отдельной механизированной бригады на фоне конфликта, вызванного чрезмерным употреблением алкогольных напитков, ранения из табельного оружия получили двое военнослужащих», – сообщил Иван Филипоненко.

При этом он не исключил, что раненых украинских военных могут выдать за очередные жертвы обстрелов, якобы ведущихся со стороны подразделений Народной милиции ЛНР.

«Командир батальона подполковник Сергей Высоколян скрывает данный факт от командования бригады», – добавил представитель оборонного ведомства.

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