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Новости Украины

До 80 тысяч украинских Интернет-ботов задействовано в подрывной деятельности, которая развернута против России, недавно заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Киев под руководством Запада ведёт настоящую информационную войну. Именно из Украины исходили недавние массовые звонки о ложных минированиях вокзалов и учебных учреждений, приводившие к сбою жизнедеятельности в крупнейших городах России. Именно украинские пранкеры открыто глумились над жертвами после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». И неспроста у терроризирующих россиян банковских мошенников все чаще обнаруживается «малороссийский акцент».

После того, как в России было ужесточено законодательство для финансируемых с Запада СМИ, и появилось понятие «иностранных агентов», деятельность украинских информационных диверсантов все чаще уходит в социальные сети и мессенджеры. Идеальной площадкой считается завоевавший популярность Telegram. Целый ряд каналов синхронно с украинскими и западными СМИ занимается вбросом фальшивок и прочего «компромата», направленного на подрыв доверия к армии и высшему руководству России.

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Анонимное распространение «свидомой» чумы от «российских разоблачителей» в ТГ, действующих по лекалам ФБК Навального, «Радио Свободы» и прочих медийных борцунов с «российским тоталитаризмом и агрессией» обезличило источники дезинформации, что должно было повысить её ценность в глазах «диванной оппозиции» и политизированной школоты.

Нужно напомнить, что сами украинцы не скрывают своих целей в отношении России – это ее расчленение и захват территорий совместно с Западом. «Превращение в Московию», – ту самую, о которой недавно упоминал Владимир Путин. Киев претендует не только на возвращение Крыма и Донбасса, но и на захват Кубани со Ставропольским краем. А ключевой точкой сценария является приближение внутренней смуты в России, свержение нынешней власти.

«Перед президентскими выборами были огромные потоки фейков, демотиваторов, фильмов, статей, и прочей лжи, которая воздействовала на мозги наших граждан», – напоминает депутат Матвейчев.

Подрывная работа ведётся не только по текущим политическим событиям, но и с целью искажения исторической правды, разрушения духовных символов России.

«Например, 9 мая поток фальсификаций по поводу нашей Победы возрос многократно, и 30-40% этого потока шло с Украины системным образом. Вбрасывается какой-то материал, и в течении нескольких минут он появляется одновременно у 200 человек. И таких вбросов – каждый день в огромном количестве, но наши неискушенные граждане, к сожалению, всё это воспринимают за чистую монету», – объясняет парламентарий.

Среди наиболее грязных Telegram помоек, следует упомянуть каналы «Инфобомба», «Надзорная» (ранее известный под более амбициозной вывеской «Страна и народ»), PZDC, «Компромат под СКрепкой», «Четвёртая служба» и прочая, и прочая.

Принцип их работы незамысловат. Это выдача потоком негатива, «чернухи» с целью дискредитации высшего военно-политического руководства РФ. Главными объектами для нападок этих, с позволения сказать, «СМИ», являются президент Путин как «ответственный за всё», а также глава «Ростеха» Чемезов, министр обороны РФ Шойгу. Это и не удивительно, учитывая вышеописанные планы Киева по провоцированию Майдана в Москве – «мочить» всё российское руководство, особенно военно-политическое, – одна из главных задач.

Вышеупомянутые рупоры начинают лить грязь синхронно с «разоблачениями свинцовых российских мерзостей» в украинской прессе, вроде пресловутой «дачи Путина», «ледового катка Путина на очередной даче в Крыму», «миллионы семьи Шойгу», что заставляет делать определённые выводы.

Украинские Telegram-помойки действуют по принципу «Свинья найдет грязь везде» – извращая для читателей даже положительные новости. К примеру, если успешно завершены испытания новой ракеты в России – тут же вбрасывается тезис «лучше бы эти деньги раздали пенсионерам». Открыта новая больница в Симферополе, какой никогда не бывало тут при Украине – начинается брюзжание «а другие регионы России сидят без денег из-за Крыма». Построен главный храм Вооруженных сил в Подмосковье – «пустая трата денег на никому не нужное» и т.д., и т.п.

К слову, сравните с повесткой ведущих украинских телеканалов, особенно близких к власти. Один в один!

Короче говоря, все работает на указанную выше цель – рост недовольства, провоцирование беспорядков, снос власти в России и ее расчленение в условиях смуты.

К слову, чтобы скрыть связь с украинцами, зачастую «бизнес» подобных гадюшников имеет двойную подкладку. Компромат-каналы активно предлагают свои услуги в России в статусе «заказных» медиа-площадок, готовых размещать «джинсу» против любых чиновников.

Судя по тому, что наиболее грязные рупоры ТГ продолжают работать и лить нечистоты на российских государственных деятелей, не опасаясь арестов и уголовных дел, их владельцы и вдохновители находятся за рубежом. Скорее всего, на Украине, назначившей Россию «историческим врагом».

В общем, если Украина ведёт против России необъявленную «гибридную войну», то ответная реакция просто обязана быть жёсткой и оперативной, с соответствующей правовой оценкой не только каких-то анонимных инфопомоек в мессенджерах и соцсетях, но и внутренних опарышей, участвующих в описанных выше схемах на стороне Киева.

Мы видим попытки повторения сценария, поддержанного подрывными структурами извне, как это произошло во второй половине 1980-х, что опасно и недопустимо. Урок должен быть выучен и проделана работа над ошибками.