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На днях незаконно исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский подписал закон о достройке Хмельницкой АЭС.

Предполагается приобретение советского оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции у Болгарии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом, Украина утратила надежду на возврат Запорожской АЭС, хотя президент США Дональд Трамп и ставил вопрос об этом в ходе мирных переговоров с Россией.

ЗАЭС мощностью 6 гигаватт является крупнейшей в мире. До 2022 года она обеспечивала треть потребностей Украины.

Техническая возможность ее запуска сохраняется. Однако практической необходимости в таких мощностях у России нет. Дело в том, что с 2014 года после теракта, устроенного Украиной на ЛЭП, связывавших Крым с материковой частью тогда еще Украины, на полуострове были построены две ТЭС, которые сейчас обеспечивают не только Крым, но и Запорожскую, и Херсонскую области РФ.

Возникает дилемма: либо поставлять электроэнергию на территории пока подконтрольные Киеву (а об этом поди договорись) либо создавать новые промышленные мощности на новых территориях.

«Возможно, сейчас будет сложно найти стабильного потребителя на новых территориях, почему ведутся разговоры о том, что мы можем поставлять электрическую энергию на территорию, подконтрольную Киеву. То есть, когда и если ЗАЭС заработает на полную мощность, потребности внутри РФ вряд ли найдется для такого объема. Крупных потребителей на новых территориях РФ не появилось. То есть ЗАЭС – избыточный производитель электроэнергии. Это не значит, что “фу на нее”. Речь о том, что нужно готовиться к ее запуску. Нужно создавать этих потребителей, чтобы понимать, для кого ЗАЭС будет работать. Потому как АЭС — это признак промышленно развитого государства, того, что рядом находятся крупные промышленные предприятия, которые обеспечивают постоянную стабильную загрузку этой АЭС», – сказал эксперт по энергетике Александр Фролов в интервью каналу «ГеоэнергетикаИнфо».

Неожиданную версию решения судьбы ЗАЭС высказал политолог Сергей Станкевич в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту. Он полагает, что на нее могут зайти американские инвесторы.

«Я думаю, что АЭС уже никогда не будет перемещаться никуда. Но могут рассматриваться разные способы управления этой станцией. Я даже не исключаю, видя, как американцы активно к тем или иным объектам присматриваются, что они захотят зайти как инвесторы в ЗАЭС и поучаствовать в производстве и продаже электроэнергии. Причем, эта электроэнергия пойдет и в направлении России, и в направлении Украины — за деньги», – рассуждал Станкевич.

Сегодня представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона больше не готова идти на ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС через украинскую территорию.