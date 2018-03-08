08.03.2018, Москва, Александр Ростовцев

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«Радио Свобода» и сталинские репрессии. Обратная сторона хайпа

Пятого марта рупор демократической пропаганды «Радио Свобода» устроил в Твиттере акцию «нам пишут» под девизом «Как ваша семья пережила времена сталинских репрессий?». Пользователям чирикалки по факту было предложено продолжить дописывать эпический солженицынский баян «Архипелаг ГУЛАГ», но на этот раз основанный не на слухах, циркулирующих в среде зеков на пересылках, а на тысячах семейных преданий. Горелую кашу отработанным машинным маслом не испортишь.

Быдлоакция была приурочена к 65-й годовщине со дня смерти Иосифа Сталина.

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Поскольку тема сталинских репрессий очень нажористая в сторону нагнетания ужасов, то дорогая редакция ожидала услышать массовые излияния «а вот мои родственники…» и «половина страны сидела, половина охраняла», но промахнулась со временем и целевой аудиторией. И на старуху бывает проруха. Современный пользователь соцсетей сильно отличается от доверчивых читателей перестроечного «Огонька», воспитанного с младых ногтей на сплошном позитиве, которым можно было подсунуть любой словесный мусор под видом парной баранины.

Современный же пользователь начитан, закалён в сетевых баталиях, недоверчив и очень ироничен. Более того: он перекормлен темой сталинских репрессий и ему небезразлично, кто начинает гнать волну.

В результате, тред оказался забит тысячами глумливых комментариев. Если охарактеризовать их одной фразой, то большинство историй так или иначе повторяли знаменитое изречение Дмитрия Пучкова (Гоблина) «Сталин лично сожрал сто миллионов интеллигентов, не считая младенцев».

Одна леденящая душу история сменяла другую. Приведу самые сочные:

«Мой дедушка лично знал Сталина… Однажды он разговаривал со Сталиным и нечаянно кашлянул… Сталин позвал Берию и Жукова, втроём они избили дедушку ногами, вырвали у него печень и съели её… Дедушка выжил, но после этого никогда не кашлял…».

«Забрали всю семью за то, что вместо одного ежа держали двух ежей. Страшные времена были, прямо как сейчас».

«Забрали бабушку, а папа остался плавать в ванне, так в ней и вырос!».

«Мне дед рассказывал, что, когда он был маленьким, он украл три колоска пшеницы с картофельного поля, за что его приговорил к расстрелу лично Сталин. Расстреливали Жуков и Берия, но у них заело наганы, и деда сослали в Сталингулаг, в Саратов, где он научился твитить и материться».

«Мой дед был денщиком Сталина. Каждый день Сталин требовал менять обувь на новую. Однажды дед забыл купить новые ботинки, и Сталин ЛИЧНО выпустил в него девятнадцать пуль. После этого случая его сослали в Гулаг, где он долгие годы добывал волосы для усов кровавого тирана».

«Однажды мой дед, простой сибирский крестьянин, достал в очереди свой новенький Iphone 8 и прочитал вслух анекдот про Сталина из Twitter. Потом ему пришлось 25 лет юзать в воркутинском лагере старую Nokia. Не забудем, не простим!!!».

«Мой дедушка на одну минуту опоздал на работу и его расстреляли. С тех пор он приходил на работу на одну минуту раньше».

«У меня есть собственная история о ГУЛАГе и сталинских репрессиях. В детском саду нас заставляли ходить строем и разбирать-собирать на время автомат Калашникова. Кто укладывался в норматив, тех выводили на прогулку и выдавали положенный дневной паёк в три пареных брюквы. Кто не укладывался в норматив, тех помещали на ночь в холодный барак, где штрафники должны были голыми руками всю ночь сортировать по мешкам куски сырого урана. Дневная пайка урезалась до одной брюквы. На выпускном всех отстающих расстреляли, а отличников боевой и политической 1 сентября под конвоем повели в первый класс школы…».

Было очень забавно наблюдать развитие сюжета в реальном времени – модераторы «Радио Свободы» не справлялись с наплывом корреспондентов и не успевали банить аккаунты наиболее ехидных комментаторов. Видимо, осознав провал и абсолютную безнадёгу справиться с потоком народного сарказма, тред в конце концов был демократичнейшим образом выпилен.

Короче, матёрый идеологический рупор сдулся, потерял лицо и принялся истерить: «На наш опрос о сталинских репрессиях спустили всю фабрику троллей. Сложно придумать лучшую иллюстрацию к теме сегодняшней передачи – о том, что Сталин стал брендом власти и ее партнеров».

Интересно, это где они власть увидели?

Промашка вышла. Пропагандисты привыкли к лёгкой монетизации темы и запланировали в очередной раз туфту бидонами черпать – они её получили, правда, с другим знаком. Провокация не удалась? Не тот фольклор? Не обессудьте. Легковерных дураков всё меньше и им пора выделять резервации.

Характерно, что дальше в ленте «Радио Свобода» разместила материал о «невинно репрессированных» Сталиным латвийских «лесных братьях». Об «ушедших в лес после прихода Красной Армии в 1944 году». Читаешь, и весь наливаешься благодатью. Прекрасные, творческие люди. Европейская элита. Поэт сидит на философе и погоняет скульптором. Хранители балтийской культуры и традиций. Непонятно, правда, кто во время гитлеровской оккупации устроил по всей Латвии юденфрай, зверски убивал людей без оглядки на пол и возраст в рижском гетто, сжигал вместе с мирными жителями белорусские и псковские деревни, шёл служить во «вспомогательную полицию» и латышские Ваффен-СС.

Но самое главное, то, как трепетно к теме сталинских репрессий относится американский ресурс демократии, финансируемый Конгрессом США и курируемый ЦРУ. Наверняка ведь добра нам всем хочет. Но, с другой стороны, зачем нам одностороннее добро? Хотелось бы услышать и американские истории по принципу «ты скажи – я скажу».

Очень хочется услышать о репрессиях в США в период 1920 – 1970 годов.

О тайной деятельности ФБР с её бессменным директором Джоном Эдгаром Гувером. Пятьдесят лет во главе краеугольной спецслужбы США – это вам не три президентских срока Путина плюс хорошие шансы на четвёртый срок. Президенты США менялись как перчатки, и только Гувера до самой смерти в 1972 году не мог потеснить на посту никто. А ведь интересные дела творились в Америке аккурат в те годы, когда в СССР шли судебные процессы над бухаринцами, троцкистами и прочей «Промпартией».

Поведали бы о борьбе с рабочим и профсоюзным движением с участием Мафии. О массовом исчезновении людей, о том, как Гувер убеждал Конгресс, что никакой Мафии в США не существует, а она в это время подминала под себя профсоюзы, крышевала штрейкбрехеров, наживалась на азартных играх и городском строительстве. И, одновременно, хоронила людей в фундаментах домов и в бочках с цементом. Не забудем и про одиозную «охоту на ведьм» времён маккартизма, одним из вдохновителей которой был всё тот же Дж. Э. Гувер.

Давно ли у себя дома прекратили истреблять индейцев и линчевать негров, морализаторы? И как сегодня обстоят дела с бытовым полицейским насилием? И что там с тайными тюрьмами ЦРУ? И кто у нас такой умный крышует бандеровцев и прочую мразь? И почему США являются мировым лидером по количеству заключённых и занимают призовое место по вынесенным смертным приговорам при не спадающей кривой преступности?

В общем, давайте хайпанём от души и послушаем откровения с противоположной стороны. А то всё про нас, да про нас… Уже как-то опротивело слушать не угасающую за 65 лет тему со всё новыми и новыми подробностями, добытыми то ли из бабушкиных сундуков, то ли из разоблачительной литературы.