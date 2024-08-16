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Российская армия находится всего в нескольких километрах от Селидово – важного логистического пути между Покровском и Курахово. Успехи здесь создают серьезную угрозу окружения группировки ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ», считающемся рупором киевских соросят-грантоедов, заявила украинская военная пропагандистка Юлия Кириенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оккупанты продолжают давить на три основных пункта. Это Гродовка, село Желанное и Красногоровка. Это три самые ключевые направления, на которые россияне разворачивают масштабное наступление. Как раз это и создает давление на городок Селидово. Он сейчас является тыловым, он на границе между Покровском и Курахово, то есть – транспортный узел для наших войск, это город, куда наши подразделения могут выехать, забрать что-то с «Новой почты», помощь гуманитарную, просто отдохнуть, разгрузиться от активных действий… Это густонаселенный пункт, как раз для него наибольшая угроза, если мы откроем карту Deep State, то увидим, что до него осталось очень мало километров. Если россияне еще больше подступят к Селидово, то наша группировка войск, которая удерживает Карловку и подступы к ней, может оказаться в окружении. Там будет максимально напряженная ситуация», – сокрушается Кириенко.

Опасения киевской пропаганды подтверждает переехавший в Москву политолог Михаил Павлив.

«До Селидово, что южнее очеретинского выступа, нашим штурмам осталось пройти 4 км. Взятие Селидово вынудит врага отходить из под Карловки, а так же создаст «навес» над Курахово – ключевым логистическим узлом и ключевым укрепрайоном ВСУ на всем южнодонбасском направлении».