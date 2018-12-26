Раскрыта связь между ИГИЛ и Украиной

26.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинская группировка применяет опробованную еще запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ практику использования беспилотников для сбрасывания бомб на позиции защитников республик Донбасса или жилища мирных жителей с целью изгнания населения и сеяния паники.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил представителя оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Действительно, украинские боевики используют тактику, которую используют боевики ИГИЛ. Они начали использовать эту тактику практически одновременно. В Сирии она началась ненадолго раньше, потом она началась использоваться вооруженными формированиями Украины. На самом деле, это неудивительно, поскольку большинство здравомыслящих людей понимает, что ИГИЛ – это проект США, современная Украина – это также проект США», – сказал донецкий военный.

В рядах группировки ВСУ в Донбассе сегодня присутствуют выходцы из ИГИЛ, заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов.

«И таких полу-уголовников, людей, которых сегодня Украина официально прикрывает, тысячи. Потому, что уже доказано, есть фактура, что на стороне регулярной украинской армии есть иностранные «инструкторы», которые являются наёмниками. Есть люди из разных стран, которые воюют на стороне нацистов, не прикрывая этого!» – отметил Маркелов.