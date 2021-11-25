«Растерянность, единый фронт разрушен» – оценка настроений в Киеве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинское руководство подошло к новому витку противостояния с Россией не в лучшей форме – оно растерянно – отчасти из-за невнятной позиции Запада.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Эксперт пояснил, что Россия рассматривает военную операцию как последний аргумент.

«Руководство России склонно к тому, чтобы достигать своих целей невоенными способами. Военные методы – последний аргумент. Большое наступление на харьковском направлении – абсолютно нежелательный сценарий для России, которым она пугает, но не хочет пользоваться. Если можно запугать и посадить за стол переговоров, и продавить свою точку зрения, они будут работать именно в этом направлении. Они не собираются нападать, не отработав все политико-дипломатические способы давления» – сказал Майоров.

Он считает, что Киеву необходимо повышать ставки в противостоянии с Россией, но из-за неоднозначной позиции Запада украинское руководство растерялось.

«Но, понятно, что игра на запугивание Украины идёт, а мы либо реагируем, либо нет. Для того, чтобы мы реагировали, ставки нужно повышать. Потому что если всё будет так, как было в апреле, мы помним, состояние обострение, это затупится и перестанет быть новостью. Поэтому должны быть новые элементы. Таким элементом является положение в Белоруссии, у нас появился «белорусский балкон», фланг с севера и загадочная, и непонятная реакция Запада, в первую очередь реакция спикеров из США, какие-то непристойные намёки к Украине. На Украине из-за этого начинают чувствовать себя растерянно, появляется чувство, что единый фронт разрушен», – заключил Майоров.