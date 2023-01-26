Разрушение русской Одессы нацистами: Теперь официально под эгидой ЮНЕСКО

Недаром в прошлой заметке на эту тему я сравнил украинских представителей в Европе с макаками в зоопарке – администрация просит не перекармливать зверушек для их же блага, а те в любой ситуации продолжают раскидывать фекалии. Недаром задавался вопросом: прогнуться перед приматами опять или нет? Прогнулись. Уподобились. Дискредитировали себя.

Как собственно, это и происходит во всех областях — с лицемерием ООН, слепотой ОБСЕ, спортивными состязаниями, конкурсами красоты, Евровидением. Но Бог с ними, попсовыми явлениями — печально, что перед приматами выслужилась даже такая уважаемая организация как ЮНЕСКО, наконец включившая Одессу в список всемирного наследия. И дело не в самой процедуре включения, а в том, что ценностью была признана не уникальная архитектура времен третьего города Российской империи, а экс-Хаджибеевск, требующий срочной защиты «от агрессии РФ». Впрочем, подробно об этом мы уже писали.

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Напомню вкратце, что голосование должно было состояться еще во вторник, но было сорвано украинскими представителями, которые выступили против заявления экспертов ЮНЕСКО о том, что «Одесса была основана стратегическим решением императрицы Екатерины II», но обвинили в попытке сорвать процедуру голосования Россию. И нет, чтобы вымести дебоширов поганой метлой — напротив, Центр Всемирного наследия пошел у них на поводу.

И вот уже на следующий день мэр Одессы Геннадий Труханов поделился радостной вестью:

«Искренне благодарю Владимира Александровича Зеленского за невероятную поддержку Одессы в вопросе включения в Основной список ЮНЕСКО… Одесса получила высокий статус в то время, когда наша страна дает жесткий отпор российским оккупантам и борется за независимость и неприкосновенность границ. Несмотря на войну, несмотря на попытки россиян помешать включению Одессы в Основной список, справедливость все равно оказалась сильнее. И мы еще раз доказываем, что Одесса — это украинский город, а еще — душа Европы. И теперь это наследие — под надежной защитой».

…с другой стороны, с выкорчеванными памятниками и под таким патронажем — почему бы и не побыть украинским городом? Но интересен следующий шаг Труханова… Если, по сути, под защиту ЮНЕСКО попал мифический Хаджибеевск, а Одесса — это Украина, то было бы логично вынести на сессию вопрос о снятии с Одессы статуса Города-Героя. Тоже временно, пока она оккупирована. Чтобы не паскудить звание.

«Одесса свободный город, мировой город, легендарный порт, оставивший свой след в кинематографе, литературе и искусстве, переходит под усиленную защиту международного сообщества», — а это уже пафосный елей гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле.

Госпожа Азуле, вернее, пани Азуле — так правильно, а ведь вам с этим несмываемым пятном позора теперь жить — разве были в истории прецеденты, когда под эгидой ЮНЕСКО варвары сносили бы с лица земли красивейшие памятники и целые исторические ареалы, как это происходит в Одессе при «усиленной защите» Комитета всемирного наследия?..