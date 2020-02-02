«Развязка с Донбассом может наступить быстрее, чем мы думаем»

02.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Выход Великобритании из Евросоюза может ускорить решение донбасской проблемы, поскольку один из остающихся лидеров ЕС – Франция – настроена на нормализацию отношений с Москвой.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил украинский политический аналитик Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После ухода Британии в ЕС остались два лидера – Франция и Германия, и они будут в первую очередь смотреть на свой континент…. Не просто так Макрон уже полгода говорит, что нужно укреплять отношения с Россией. И в Варшаве, кстати, он сказал, и это было положительно оценено Москвой, что победила Красная армия. …Говорит, надо дружить с Россией, чтобы Россия не скатилась к Китаю», – отметил Вакаров.

По его мнению, решить проблемы Европы без решения «европейской проблемы номер один» – конфликта в Донбассе, невозможно. И Германия с Францией четко понимают, что решать этот вопрос нужно именно с Россией.

«Геополитика разворачивается в сторону решения проблемы Донбасса. Решение будет идти сверху вниз, а не снизу вверх. Давление на Украину будет усиливаться. Путин это прекрасно понимает. Ему нужны прагматичные решения и с Донбассом, и с Украиной. Развязка может наступить гораздо раньше, чем мы можем предположить», – подчеркнул Вакаров.