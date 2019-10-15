Рейтинг Зеленского обрушила его трусость

15.10.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда демонстрируют страх перед радикальными силами и идут у них на поводу в отношении урегулирования на Донбассе. Именно это отталкивает от Зеленского его сторонников.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реакция власти на эти акции – слишком мягкая и попустительская. Власть идет на поводу у протестующих, у того, как его Вятрович назвал, активного меньшинства (я бы сказал, гиперактивного), которое пытается диктовать Зеленскому свою волю.

Президент выступил со специальным заявлением в преддверии этой акции, которая, в общем-то, не была ни погромом, ни майданом, ни чем-то ужасным. Это был обычный митинг. Обычные митинги такого рода не требуют выступлений президента и специальных заявлений. Ничего страшного в них нет.

Тем более они не требуют того петляния, которое мы видим от министра иностранных дел Пристайко. Вчера он в одном и том же интервью заявил, что выполнению формулы Штайнмайера нет альтернативы, и что особого статуса для отдельных районов Донбасса не будет.

Но это полностью противоречит друг другу – в формуле Штайнмайера этот статус прописан. Это уже напоминает шизофрению в страхе перед несколькими тысячами националистов.

Хочется напомнить президенту, что глава государства теряет власть не тогда, когда в его администрацию врываются вооруженные толпы сторонников его оппонентов, а когда от него отворачиваются его собственные избиратели. Когда он разочаровывает их и они больше не хотят его защищать, выступать в его поддержку.

И свежие рейтинги показали, что у Зеленского рейтинг упал с 73% до 66%. Это – следствие той нерешительности, которую проявляет Зеленский в отношении своих оппонентов», – констатировал политолог.