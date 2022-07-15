Режиссеры хаоса. Как США устраивают перевороты и почему не стыдятся в этом признаваться

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Новости Украины

На этой неделе за океаном произошло одно примечательное событие, на которое по нашу сторону Атлантики обратили мало внимания. А зря. Джон Болтон, бывший посол США в ООН и бывший советник Трампа по национальной безопасности признал, что лично помогал планировать попытки государственных переворотов в зарубежных странах.

Болтон сделал это скандальное заявление каналу CNN после дневных слушаний в Конгрессе по делу о штурме трампистами Капитолия 6 января 2021 года. Члены этой комиссии от Демпартии обвинили Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию в попытке остаться у власти после поражения на выборах в 2020 году. Поражения, отметим, по всем признакам больше похожего на организованный изнутри госпереворот с масштабной фальсификацией данных с участков.

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Победа Байдена была шита настолько белыми нитками что хозяева американского дискурса и соцсетей фактически запретили американцам публично сомневаться в нарушениях на тех выборах, квалифицировав такие разговоры как «распространение теории заговора». В политкорректной Америке – серьезное обвинение, между прочим.

За это там «канселят» в СМИ, лишают грантов, увольняют с работы, банят в соцсетях и чуть ли не объявляют фашистом.

Но вернемся к откровения Болтона. Очевидно, его признания появились очень вовремя и были вызваны именно вот этой атакой демократов на Трампа в связи с «делом узников 6 января», которым, согласно опросам, симпатизирует треть американцев.

Ведущий CNN Джейк Таппер уточнил у Болтона, о каких попытках тот говорит.

«Я не буду вдаваться в подробности, – ответил Болтон, прежде чем вспомнить Венесуэлу. – Это оказалось неудачным. Не то, чтобы мы имели к этому какое-то отношение, но я видел, чего стоит оппозиции попытаться свергнуть незаконно избранного президента, и они потерпели неудачу», — добавил он.

Болтон предположил, что Трамп недостаточно компетентен, чтобы совершить «тщательно спланированный государственный переворот», позже добавив:

«Как человек, помогавший планировать государственные перевороты — не здесь, но вы знаете в других местах — это требует много работы. И это не то, чем он (Трамп) занимался».

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Напомним, в 2019 году Болтон как советник по национальной безопасности публично поддержал призыв лидера проамериканской венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо к военным поддержать его усилия по свержению президента-социалиста Николаса Мадуро, заявив, что переизбрание Мадуро якобы было незаконным.

В конце концов, Мадуро остался у власти, однако наружу вылезли неудобные для Вашингтона факты не просто словесного подстрекательства оппозиции со стороны чиновников американской администрации, но и факты финансирования и вооружения этой оппозиции, переброски по каналам ЦРУ вооруженных боевиков из соседней Колумбии и даже подготовки физического устранения Мадуро.

«Я чувствую, что есть еще что-то, о чем вы мне не говорите, кроме Венесуэлы, – говорит ведущий CNN.

На что последовал утвердительный ответ Болтона:

«Я уверен, что есть».

Тут надо отметить, что прямое участие США в подготовке переворотов в массе стран третьего мира за последние сто лет – секрет Полишинеля.

Многие эксперты по внешней политике десятилетиями критиковали историю интервенций Вашингтона в других странах, начиная с его роли в свержении в 1953 году тогдашнего иранского прогрессивного премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка, национализировавшего нефтяную отрасль, заканчивая «ушами ЦРУ», торчавшими за свержением прогрессивного президента Гватемалы Хакомо Арбенса в пятидесятых и президента Альенде в Чили в семидесятых.

Последняя операция – по приводу к власти хунты Пиночета – от и до курировалась ЦРУ в связке с исполнителями из числа чилийской реакционной военщины. Эти и многие другие факты прекрасно освещены десятисерийном минисериале «Нерассказанная история Соединенных Штатов».

А еще были подготовленный в 60-е ЦРУ совместно с британцами и австралийцами фашистский путч в Индонезии, когда пришедшим в ходе военного переворота режимом Сухарто за два года было вырезано несколько миллионов коммунистов и местных китайцев.

Были война во Вьетнаме, вторжения в Ирак и Афганистан и даже интервенция на маленький карибский остров Гренада – со свержением американскими морпехами тамошнего прогрессивного лидера Мориса Бишопа, послужившая основой для создания сюжета вышедшего в начале восьмидесятых советского политического боевика «На гранатовых островах» режиссера Тамары Лисициан.

Тем не менее, для официальных лиц США очень непривычно открыто признавать свою роль в разжигании беспорядков в зарубежных странах. Обычно они, как это имело место в случае с Украиной, Белоруссией или как это происходит сейчас в Центральной Азии, маскируются под добрых санта-клаусов, всего лишь бескорыстно помогающих в «становлении молодых демократий» и спешащих на очередной майдан с мешком вкусных печенек для раздачи.

Интересно другое – заставит ли это, прямое и фактически данное под присягой заявление высокого американского экс-чиновника усомниться в добрых намерениях «империи добра» вскормленных ею на постсоветском пространстве многочисленных соросят, навальнят, белорусских «невероятных» и прочих борцов за общечеловеческие ценности западного образца?

Ведь им на чистом английском языке сказали, что агрессия и прямое вмешательство в дела суверенных государств – это почерк Великой Американской Демократии. Или как обычно, мы услышим, что «это другое» и если это и агрессия, то кого надо агрессия?

Пока же в наших широтах господствует так называемый локационизм — вера в принципиальность географической точки сидения для понимания происходящих в том или ином месте земного шара процессов. Между тем, это хоть и популярное, но заблуждение.

Ситуация везде разная, но причины, механизмы, следствия её изменения похожи, а многие закономерности — универсальны. Иначе тысячелетней выдержки цитаты не бывали бы уместнее любого креатива хайпожоров-острословов, предвыборная драма по одну сторону Атлантики не напоминала бы до мелочей драму не так уж давних времён — по другую, а несколько фото, кусков карты или таблиц с цифрами не заменяли бы часы расспросов.

Нам же остается пожелать и другим американским випам – как отставникам, так и действующим чиновникам, быть такими же болтливыми, как и Болтон. Чем больше они наговорят сами, тем меньше работы останется нам. Разве что все сказанное ими аккуратно перевести, расшифровать, упорядочить по датам и задокументировать – для современников и потомков.

Чтобы потом ни у кого не возникало глупых вопросов, почему берут за ушко да на солнышко очередной Мемориал или какой-нибудь Чатем-хаус и дают им ускоряющего пинка под зад в сторону западных границ. Жаль, что среди пятнадцати осколков бывшего Союза подобное происходит пока что лишь в России и Белоруссии. Остальные захваченные и попавшие под внешнее управление страны придется от этого влияния освобождать.