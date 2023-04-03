РФ даст военный ответ на вступление Финляндии в НАТО – эксперт

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Российские Вооружённые силы в Балтийском регионе должны будут реагировать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, в том числе и на опасность размещения в этих странах ядерного оружия.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заведующий Отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Профиль двусторонних отношений России с Финляндией существенно снижен, и поэтому не стоит исходить из какой-то перспективы их нормализации. Отношения значительно ухудшились. В военно-политическом плане всё тоже непросто. Ясно, что НАТО полностью замыкает фланг сдерживания России с юга на север. Финляндия, а затем и Швеция, становятся опорными точками для формирования северного фланга НАТО в любых конфигурациях. Возрастают риски не только для региона Балтийского моря, но и на севере, и в Арктике. Мы должны будем принимать меры по увеличению потенциала противодействия возросшим рискам. Причём мы не говорим об угрозе со стороны Финляндии, а говорим, что риски и военная опасность возрастают, и на это нужно реагировать, в том числе с точки зрения планирования Вооружённых сил РФ на севере», – сказал Данилов.

Он отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет означать присутствие Альянса в Арктике.

«Да, мы будем увеличивать этот потенциал, будем принимать в расчёт реконфигурацию присутствия Альянса в регионе. До сих пор напрямую НАТО в Арктике не было, теперь речь идёт уже о том, что процессы вступления Финляндии и Швеции в НАТО могут запустить новый вектор непосредственной вовлеченности НАТО в арктические дела. Всё это достаточно серьёзные вещи», – добавил эксперт.

По словам Данилова, Россия будет вынуждена реагировать на опасность размещения в этих странах ядерного вооружения.

«Да, финны при каждом удобном случае говорят, что не планируют размещать какие-то иностранные базы или ядерное оружие на своей территории. Но они ещё год назад не планировали вступать в НАТО, и говорили, что придерживаются политики суверенитета. Но ситуация изменилась, и решения приняты совершенно другие. Россия должна исходить из того, что «вы сейчас не хотите иностранного присутствия на своей территории? Или всё-таки должны исходить из повышающихся рисков, которые для нас увеличиваются?», – подытожил он.