РФ не будет восстанавливать разрушенную Западом украинскую экономику

24.10.2019, Москва, Владимир Гладков

США не смогли добиться на Украине всех своих целей, и теперь Запад попытается переложить всю ответственность за восстановление разграбленной страны на Россию.

Об этом в ходе пресс-конференции «Украинское досье» заявил сенатор РФ Франц Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сделали американцы (на Украине – прим. ред.), исходя из этого конфликта – они разбалансировали Украину как сильное европейское государство с вполне успешной экономикой. В десять раз упало всё, что связано с жизнью людей.

На протяжении пяти лет идёт разговор об «агрессоре» и о войне с Россией, но никакой войны нет. Их задачей было сделать так, чтобы русский и украинский солдат воевал. У них это не получилось. В том числе и благодаря украинцам, я всегда акцентировал внимание на тех украинских генералах, которые вместе с нами заканчивали одни и те же академии, которые так или иначе не дали развития этому вопросу», – считает сенатор.

Также, по мнению Франца Клинцевича, когда Запад потеряет к Украине интерес, то колоссальные затраты на восстановление разрушенной страны попытаются переложить на российскую экономику.

«А далее, когда всё это закончится, достаточно серьёзные коллеги провели социологический и политологический анализ, в том числе и по экономике – когда это всё закончится, они (Запад – прим. ред.) скажут: «Вы же братья, вот и занимайтесь».

Грецию поднять не могут, с учётом того, что выделили 130 миллиардов евро на 10 миллионов населения. А здесь 45-миллионная страна, если считать и с людьми, которые живут за территорией Украины. Кому получится поднять?

И если это будет опять навязано России – я, как честный человек и сенатор РФ, хочу сказать: господа украинцы, которые видят и слышат нас, делайте выводы.

Я буду против, потому что те деньги, которые должны будут пойти от нас на Украину поднимать экономику, восстанавливать промышленность и так далее, нужны моей родной Смоленской области, нужны Костроме, Иваново и Дальнему Востоку. И мы будем против этих серьёзных издержек.

Потому что изначально нас развели, нас поставили в такое положение, когда мы по Украине вообще не работали, потому что нас изначально сделали врагами, и любая работа была контрпродуктивна», – заключил сенатор.