«России на этих выборах надо сидеть на берегу и смотреть на проплывающие трупы врагов»

31.12.2018, Москва, Сергей Степанов

Петр Порошенко сконцентрировал силовой ресурс и имеет все шансы переизбраться на второй срок. На Украине нет настоящих пророссийских политиков. Бывшие члены Партии регионов не смогут претендовать на серьезный результат. История с включением ахметовского крыла «Оппоблока» в санкционный список была ошибкой. России в 2019 году следовало бы отстраниться от участия в украинских кампаниях и сосредоточиться на реализации долговременной стратегии по смене власти в Киеве. Именно в умении играть с прицелом на дальнюю перспективу американцы пока что обыгрывают русских на Украине.

Об этом в предновогоднем интервью «ПолитНавигатору» рассказал политолог Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив.

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«ПолитНавигатор»: Сегодня на Украине официально стартовала избирательная кампания. Два года назад в Москве пришлось услышать такую фразу: «Порошенко свой срок, всего скорее, досидит, но вряд ли переизберется». Потом, мне кажется, такая уверенность – в том, что у Порошенко нет никаких шансов – исчезла. Он уже показал на примере истории с катерами ВМСУ, что готов на многое.

Итак – каков прогноз – Порошенко уйдет, или останется? И разве изменится что-то для России и русских Украины в случае замены Порошенко на ту же Юлию Тимошенко, чья капания также строится на русофобии?

Денис Денисов: По моему убеждению, несмотря на рейтинги, главным претендентом на пост следующего президента Украины как раз остается Петр Порошенко.

Такое мнение складывается, исходя из следующих факторов:

Первое. Выстроив фактически авторитарную модель управления государством, именно Порошенко обладает наибольшим административным ресурсом, что в нынешних условиях может быть решающим фактором, особенно во втором туре;

Второе. Последние социологические исследования, проводимые на Украине, демонстрируют позитивную динамику его рейтинга. И, если год назад рейтинг Порошенко был 5-7%, то в настоящий момент он перевалил за 10%. А по последнему замеру «Социса» разрыв его с Тимошенко составляет порядка 3%, что вполне по силам наверстать Порошенко и его окружению;

Третье. Порошенко по-прежнему является политиком, рукопожатным в западном мире и принимаемым в США. А это, как минимум, значит, что против его переизбрания не выступят западные партнеры. Ровным счетом это также означает, что коллективный Запад открыто не поддержит другого кандидата на должность;

Четвертое. Как бы кому ни хотелось, но значительная часть крупного капитала Украины также лояльна Порошенко, и тут в первую очередь идет речь о Ринате Ахметове, Викторе Пинчуке, аграрных олигархах. Они традиционно раскладывают яйца в разные корзины, но, вместе с тем, остаются лояльными Порошенко;

Пятое. Фактически Порошенко контролирует силовой блок в государстве, что делает возможным силовое подавление любых попыток оспорить результаты выборов – как в Киеве, так и в регионах (где за счет админресурса сторонники Порошенко могут обеспечить ему победу).

Действительно, абсолютно все реальные претенденты на выход во второй тур президентских выборов на Украине не отличаются особыми чувствами к Российской Федерации и всему русскому.

К тому же, нынешняя политическая и социальная конъюнктура, скорее, диктует конфронтационное поведение и действия относительно России для будущего президента.

Я думаю, все прекрасно помнят урок, связанный с экс-президентом Януковичем, пытавшимся выстроить многовекторную внешнюю политику. Наши западные партнеры сделают все от них зависящее, чтобы у нового главы государства не возникло подобных мыслей.

И, естественно, надо сказать несколько слов о политиках, которые как бы представляют крыло прагматиков и выступают за более конструктивный подход во взаимоотношениях с Россией и Донбасскими республиками.

Для начала следует сказать, что в современной Украине просто отсутствуют политики с более менее значимым рейтингом, которые бы системно и на протяжении длительного времени отстаивали позиции, связанные с евразийской интеграцией, восстановлением справедливости по отношению к русскоязычным гражданам страны, – то есть, выступающие за придание русскому языку статуса государственного.

Также тут стоит отметить такие важные моменты как отстаивание позиций по необходимости интеграции Украины в ОДКБ, а не НАТО, реальную поддержку УПЦ Московского Патриархата (многие предпочитали только красиво фотографироваться на фоне храмов).

Так вот. Таких политиков, отвечающих перечисленным выше требованиям, на Украине просто нет.

«ПолитНавигатор»: А как же Михаил Добкин? Он, похоже, себя таким считал. И даже позволил себе матерные комментарии в твиттере у Дмитрия Медведева в ответ на включение в российский санкционный список.

Про Добкина-Кернеса не раз утверждалось, что, якобы, они-то были на всё готовы в 2014 году, но не захотела Москва, а потому им и пришлось договариваться с Игорем Коломойским. Дескать, это само руководство РФ виновато в том, что нет таких политиков.

Денис Денисов: Да уж, Добкин и Кернес – это прямо образцы пророссийских политиков, положивших живот свой на ниве защиты русского языка, православных храмов, сближения с Россией!

Вспомним 2012-13 годы, когда вся Партия регионов (в том числе Добкин и Кернес) рассказывала, как хорошо будет от евроинтеграции и подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Боялись они Януковича и «Семью», поэтому и молчали в кулачок! Или они поддерживали пророссийское движение на Украине?

Но давайте вернемся к возможным кандидатам от условного Юго-Востока.

На предстоящих выборах будет, скорее всего, несколько кандидатов, которые будут себя позиционировать как более конструктивные в отношениях с Россией, чем нынешняя власть.

Видимо это будет Бойко, Вилкул, возможно Мураев и, скорее всего, несколько кандидатов -спойлеров для размытия электората Юго-Востока.

Проблема в том, что ни у кого из них на протяжении последних пяти лет не было рейтинга, позволяющего выйти во второй тур.

И сегодняшние рассуждения относительно «необходимости консолидации вокруг одного кандидата» в попытке объединить как бы лояльные России силы – это, скорее, провокация, направленная на то, чтобы в очередной раз втянуть Россию в авантюру, результатом которой станет большое разочарование.

России на этих выборах надо сидеть на берегу и смотреть, как мимо проплывают трупы врагов.

«ПолитНавигатор»: То есть, включение после отказа поддержать Бойко ахметовского крыла «Оппозиционного блока» в санкционный список России было напрасным?

Денис Денисов: Я считаю, что это бессмысленно. «Регионалов» надо было включать в санкционные списки еще в 2012-13 годах, наблюдая, куда дрейфует Украина.

Новый список многие воспринимают как какой-то сигнал, но кому? Коломойскому, Ахметову или Порошенко? Смысл этих сигналов? Искусственно слепить тяни-толкая, чтобы впоследствии тратить на него ресурсы, а в итоге он так и останется никчемным проектом?

Многие обосновывают необходимость участия кандидатов как бы лояльных России предстоящими парламентскими выборами, которые намечены на осень 2019 года. Хорошо, а на какой результат они расчитывают на этих выборах?

Они могут взять большинство? Нет. Провести хотя бы пару министров в новый Кабмин? Нет таких возможностей и шансов.

Эта ниша сейчас маргинализирована. И по нынешней социологи все условно лояльные России проекты как сверх максимум могут насчитывать в новой Верховной Раде 70-80 человек. То есть, получается меньшинство, которое не может ни на что влиять.

«ПолитНавигатор»: Пропаганда украинской власти напротив раскручивает тезис, что цель России – провести 150 депутатов в новую Раду, чтобы иметь блок-пакет и срывать прозападные решения. Может, если это так, то поход несколькими колоннами – оправданная стратегия?

Денис Денисов: Хорошо, что это за колонны? У нас хоть одна колонна есть? Или достанем из нафталина Петра Симоненко? Ахметовский «Оппоблок» – это точно не наши партнеры, политическая сила, в которой присутствует Левочкин, – это, скорее всего, обернется предательством. «Наши» Мураева – 5% – и то, если до этого времени ничего не поменяется в идеологии этого проекта.

У нас нет сейчас реальных союзников, при помощи которых мы могли бы переформатировать хотя бы часть системы. Нам нужно действовать ассиметричными методами. И, я думаю, действовать нужно очень жестко.

«ПолитНавигатор»: Социолог Евгений Копатько на днях заявил, что, по его мнению, Украина окончательно потеряна для России на обозримую перспективу. Действительно нет надежды переломить ситуацию?

Денис Денисов: Уважаю Евгения Эдуардовича, но не соглашусь с этим утверждением. В истории было множество примеров стран, которые проповедовали агрессивную, ксенофобскую политику относительно соседей благодаря своему руководству. Но после того, как фюрера или дуче меняли, оказывалось, что народ-то нормальный.

Касательно Украины конечно ситуация очень сложная, но я бы не сказал, что она катастрофическая. И тут как раз я хотел бы сослаться на социологию.

По декабрьскому исследованию украинской компании «Рейтинг», 17 % будут голосовать за кандидата в президенты, ориентирующегося на сближение с Россией. На Украине 32% граждан выступают за повышение статуса русского языка. А 24% даже в условиях пропаганды и репрессий признались, что не считают Россию «страной агрессором».

И эти люди сосредоточены локально, в юго-восточных регионах Украины. В Одесской области 70 процентов высказываются в поддержку повышения статуса русского языка, в Харьковской – 68%, в Луганской – 67% респондентов.

«ПолитНавигатор»: А что подразумевается под необходимостью жестких действий российской стороны? Ожидающиеся захваты святынь УПЦ МП могут быть предлогом для таких действий?

Денис Денисов: Зачем еще предлоги? Их за последние 5 лет было предостаточно. Жесткие меры – это значит, что после достройки Nord Stream-2 – никакого газа транзитом через Украину.

Если говорить о силовой компоненте – это, как известно, последний довод королей и, соответственно, такой метод возможно применять только в крайних случаях.

А вот целенаправленно сработать по ключевым политическим персонам Украины, чтобы они и носу не смели показать дальше Банковой – это вполне допустимо и возможно. Загнать их под плинтус, где там им и место…

Что касается ситуации вокруг Церкви. Конечно, сейчас – не самое лучшее время кулаками махать, особенно после того, как мы проиграли битву… Но не сражение.

Мы же прекрасно понимаем, что были все возможности еще при Януковиче эти вопросы правильно урегулировать. Но вспомните, раскольник Филарет – на всех властных фуршетах закусывал и получал адреса от руководителя государства!

Волей-неволей, мы выходим на тему системности политики. И, в первую очередь, относительно Украины.

Все же достаточно просто, никто же не мешает сейчас написать стратегию РФ относительно Украины – скажем, до 2050 года, проанализировать все риски и угрозы, в перспективе рассмотреть ключевые проблемы и системно реализовывать утвержденный документ.

Увидите, результаты будут уже лет через пять. Но, боюсь, здесь есть проблема в том, что некоторым результат нужен «уже завтра». А «на завтра» – это тактика, а не стратегия. И наши американские коллеги нас переиграли на Украине, потому что работали и работают стратегически, а мы – тактически.

Да, иногда ставка на тактику срабатывает. Но на длинных дистанциях мы проигрываем.