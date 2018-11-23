Российскую военную разведку ждет неожиданное назначение

23.11.2018, Москва, Олег Кравцов

Вместо скончавшегося начальника Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Игоря Коробова эту должность впервые может занять представитель ВМФ.

Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет российское издание “Коммерсант”, по данным которого основным кандидатом на пост начальника спецслужбы является вице-адмирал Игорь Костюков, занимающий наравне с генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым пост первого заместителя Игоря Коробова.

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Именно Костюков является и. о. начальника военной разведки, а в перспективе сможет занять эту должность на постоянной основе — после того как соответствующее представление будет отправлено в администрацию президента и подписано Владимиром Путиным.

“Если это произойдет, то впервые в постсоветской истории военную разведку возглавит представитель ВМФ РФ”, – отмечается в издании

Также указывается, что Игорь Костюков в качестве одного из руководителей военной разведки принимал непосредственное участие в руководстве операцией в Сирии, за что также получил звание Героя России.

Источник в Генштабе ВС РФ заявил, что каких-то кардинальных изменений сменщику генерала Коробова не придется, поскольку «структура спецслужбы оптимизирована, а задачи предельно понятны».

В то же время собеседник газеты сказал, что новому начальнику придется наладить отношения с «параллелью», то есть с СВР, с военная разведка в последние годы конфликтовала из-за методов работы.

“В частности, военные считали, что СВР занимается преимущественно «кабинетной разведкой», в то время как ГРУ — поиском реально стоящей информации с применением широких агентурных сетей, играющей весомую роль в системе международных отношений”, – пишет газета.

Примечательно, что по всему тексту авторы публикации по какой-то причине называют Главное управление Генштаба Вооруженных Сил РФ старым названием “ГРУ” (Главное разведывательное управление”), хотя спецслужба была переименована еще в 1992 году.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Москве на 63-м году жизни умер начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Коробов.

В свою очередь экс-заместитель главы СБУ Игорь Андрей утверждает, что Коробова отравили.