Россия – Белоруссия: пора вводить единую валюту

Очередная волна укрепления российского рубля по отношению к мировым валютам отразилась и на белорусской бирже. Курс российского рубля к белорусскому на последних торгах прошедшей недели совершил рывок на 5 процентов и установил очередной абсолютный рекорд и составил 4,1892 белорусских рублей за 100 российских.

Доллар и евро тоже обновили минимумы, опустившись до значений 2020 года, но снижение их было незначительным – в пределах одного процента. Белорусский рубль также восстанавливает свои позиции по отношению к мировым валютам, но процесс идет заметно медленнее – сейчас он лишь ненамного превысил докризисный уровень.

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Но если биржа порадовала, то с банками все сложнее. Они, разумеется, тоже подняли курсы. Но вот курс покупки большинство из них повысили на 20 копеек – с 3,1 рубля до 3,3. Некоторые все еще продолжают держать планку на 3,1. Дороже, чем по 3,3 белорусских рубля продать сотню российских в банках Белоруссии просто невозможно.

Что касается курса продажи – то тут ситуация разнообразнее, но в целом все продают за 4,3 плюс-минус 10 копеек. Разница между покупкой и продажей в 30 процентов – как-то не по-союзнически это.

Подобная ситуация в Белоруссии образовалась в начале марта, после введения санкций и контрсанкций. В самые тяжелые дни курсы покупки и продажи отличались в разы, а за сотню российских рублей давали лишь 1 белорусский. Но лихорадка тех дней давно прошла, обе валюты прошли пик падения, стабилизировались и укрепились. Валютный рынок в Белоруссии в целом восстановился, доллары и евро продаются свободна и разница между покупкой и продажей в банковских обменниках вполне приемлемая. Почему же продолжается такой беспредел в отношении валюты главного союзника?

Версии выдвигались разные. Одни говорят про жадных белорусских банкиров, которые таким образом пытаются компенсировать свои потери от санкций. Другие – про несчастных россиян, которым дома ограничили продажу валюты и которые рванулись закупать ее в сопредельные страны, включая Белоруссию. Якобы, такую разницу ввели для того, чтобы они не скупили тут всю валюту. Однако, как известно, с чересчур жадными банкирами в Белоруссии разговор короткий и жесткий, а толп российских граждан, сдающих свои рубли в белорусских обменниках не заметно. Напротив, в этих обменниках наблюдается дефицит российской валюты.

Между тем, белорусские банки один за другим закрывают продукты, номинированные в российских рублях. Лично мне уже успел дважды позвонить представитель белорусского «Сбера» и поинтересоваться, не желаю ли я закрыть карт-счет в российских рублях, открытый в рамках «золотого» мультивалютного пакета. Пусть курс мне и не нравится, но терять карту пока не хочется. Похожая ситуация и в других банках.

Жадностью и наплывом россиян это не объяснить. И проблема это не только внутрибелорусская. Так, российский банк «Тинькофф», популярный среди белорусских фрилансеров и гастарбайтеров сейчас покупает белорусские рубли за 15,169 российских, а продает за 30,5. И, если раньше его карты были выгодными для белорусов, то сейчас курс получается еще хуже, чем у местных банков. Сообщают, что ситуация, похожая на белорусскую сложилась и в Казахстане.

Подобное положение создает проблемы не только фрилансерам и гастарбайтерам, получающим доход в российских рублях, но и для белорусской экономики в целом. Далеко не весь белорусский бизнес имеет доступ к торгам на валютно-фондовой бирже и, соответственно, приобретать российскую валюту по адекватному биржевому курсу.

Основная часть бизнеса, особенно малого и среднего, вынуждена работать именно так, неся убытки и будучи поставленной в неравные условия с теми, кто доступ имеет. Развитию белорусской экономики и росту товарооборота в рамках Союзного государства это, ясное дело, не способствует.

Строительство Союзного государства – это, в первую очередь, снятие различных барьеров между Россией и Белоруссией, создание общего, как минимум, экономического пространства. Подобное положение дел само по себе является мощнейшим таки барьером и, судя по всему, это связано с введенными санкциями, а потому надолго. Барьер нужно устранить. Пожалуй, сама жизнь заставляет нас вернуться к рассмотрению подзабытого уже проекта единой валюты.