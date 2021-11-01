Россия имеет полное моральное право показательно наказать Украину – эксперт

01.11.2021 19:16 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В случае полномасштабных боевых действий, Россия в любой момент может восстановить баланс сил в конфликте на Донбассе, поэтому все затраты Украины на приобретение военной техники фактически бессмысленны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый турецкий БПЛА достаётся Украине не бесплатно, никто подарков ей не делает, он стоит денег. Только вдумайтесь, одна ракета «Brimstone», которую хочет купить Украина (которая, на самом деле, совершенно не факт, что нужна, и под которую нет носителя воздушного), стоит 150 тысяч долларов. Если бы украинцы подумали о том, во что это всё выливается, может быть, они бы меньше ратовали за некие мифические победы свои: то, что смогли уничтожить гаубицу – очень большой успех ВСУ. Я могу сказать, что Россия очень легко может восстановить баланс сил, и в отличие Нагорного Карабаха, у России есть общие границы с Донбассом. Поэтому никаких проблем к восстановлению баланса сил нет, нужно только политическое решение. Если политическое решение будет принято, агрессор будет наказан. Я считаю, что Россия имеет на это полное моральное право», – подчеркнул эксперт.