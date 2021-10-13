Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
13.10.2021 09:45 (Мск), Москва, Михаил Рябов
 
Газ, ЕС, Россия, Энергетика
Просмотров:

Россия рекордно заработала на подорожании газа

Россия рекордно заработала на подорожании газа, причем, у Европы нет никаких альтернатив поставкам из...

Россия рекордно заработала на подорожании газа, причем, у Европы нет никаких альтернатив поставкам из РФ.

«Доходы «Газпрома» от экспорта газа за восемь месяцев удвоились. В летние месяцы, когда наблюдался основной рост цен на топливо в Европе, экспортная цена российского холдинга выросла втрое», – пишет «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

С января по август российский газовый гигант заработал 28,4 млрд долларов, отмечается в публикации.

«Европа подтверждает острую зависимость от газа. Российский газ для Европы трубопроводный, а потому самый дешевый. Отсутствие российских поставок приведет к поставкам из других стран, но они будут дороже на 40–80% (дольше, разгрузка/погрузка танкеров, простой и обслуживание в портах, дополнительная инфраструктура, отказ мощностей портов от оборота товарами в пользу только танкеров)», – сказал доцент РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

В долгосрочной перспективе потребление газа во всем мире будет только расти, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

С учетом истощения ресурсов газодобычи в ЕС, потребности Евросоюза в импорте топлива возрастут к 2035 году до 407–454 млрд кубометров против 322–324 млрд куб. м газа сейчас, считает аналитик управления торговых операций компании «Фридом Финанс» Александр Осин.

Российскому газу альтернативы в ближайшее десятилетие не будет, уверен экономист Андрей Лобода.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть