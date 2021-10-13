13.10.2021 09:45 (Мск), Москва, Михаил Рябов

Россия рекордно заработала на подорожании газа, причем, у Европы нет никаких альтернатив поставкам из РФ.

«Доходы «Газпрома» от экспорта газа за восемь месяцев удвоились. В летние месяцы, когда наблюдался основной рост цен на топливо в Европе, экспортная цена российского холдинга выросла втрое», – пишет «Независимая газета».

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С января по август российский газовый гигант заработал 28,4 млрд долларов, отмечается в публикации.

«Европа подтверждает острую зависимость от газа. Российский газ для Европы трубопроводный, а потому самый дешевый. Отсутствие российских поставок приведет к поставкам из других стран, но они будут дороже на 40–80% (дольше, разгрузка/погрузка танкеров, простой и обслуживание в портах, дополнительная инфраструктура, отказ мощностей портов от оборота товарами в пользу только танкеров)», – сказал доцент РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

В долгосрочной перспективе потребление газа во всем мире будет только расти, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

С учетом истощения ресурсов газодобычи в ЕС, потребности Евросоюза в импорте топлива возрастут к 2035 году до 407–454 млрд кубометров против 322–324 млрд куб. м газа сейчас, считает аналитик управления торговых операций компании «Фридом Финанс» Александр Осин.

Российскому газу альтернативы в ближайшее десятилетие не будет, уверен экономист Андрей Лобода.