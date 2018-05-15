15.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Россия ставит жирную точку на украинских санкциях против Крыма

Крымский мост, который сегодня будет введен в эксплуатацию, является символом победы над санкциями. Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Он напомнил об энергетической, продовольственной и транспортной блокадах, которые вводила Украина в отношении Крыма.

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«Сегодня мы ставим и на этих санкциях жирную точку, потому что сегодня будет открыт Крымский мост – уникальное инфраструктурное сооружение. Сегодня же мы принимаем пакет законопроектов, которые демонстрируют, что Россия адаптировалась и может жить в условиях санкций, реализовывая не только инфраструктурные, но и крупные прорывные технологические проекты», – сказал Белик.

Он полагает, что мост также является символом объединения и не только в физическом смысле.

«Есть великая китайская стена. Но она разъединяет. А Крымский мост – это символ объединения, воссоединения и мира. Ведь в 2014 году у нас все прошло мирно. Мост является символом воссоединения потому, что Россия воссоединилась со своей историей. Это мост к месту крещения Руси – Херсонесу. Это мост к местам боевой славы. Неслучайно при его строительстве были найдены сотни неразорвавшихся бомб и снарядов. Это возвращения некогда утраченных культурных ценностей. При строительстве было найдено более 100 тысяч научно значимых артефактов. Они пополнили керченский и таманский музеи», – сказал Белик.