Россия заплатила адекватную цену за подавление мятежа. Шойгу критикуют зря – израильский эксперт

Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не закрыто, а остановлено. Всех бойцов, которые шли за ним, но не пролили крови, не будут привлекать к ответственности – это адекватная цена за предотвращение жуткого сценария, в который могла погрузиться Россия.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расследование останавливается. Дела не закрывают, а заморозили, остановили. Это большая разница. Дело Пригожина не закрыто, а приостановлено. Другое дело, что сказали, что тот, кто пролил кровь, за это ответит. За кровь тот, кто пролил ее, за это должен отвечать, а решение тех, кто участвовали в мятеже, не привлекать их к судебной ответственности – если такова цена, чтобы не проливать кровь и их тоже, и солдат, и гражданских, она вполне приемлема», – сказал эксперт.

Он осадил тех, кто критикует Министерство обороны за то, что допустило продвижение колонн ЧВК, и лично министра обороны Сергея Шойгу, что тот молчал во время событий мятежа.

«Утверждают: «А как это они прошли столько километров?». А что вы хотели? Что, под каждым кустом наготове в России находится танковая дивизия, которая в пять минут может решить все проблемы? Надо было понять, что происходит, оценить обстановку, решить, что делать, какие войска посылать, куда посылать, что они должны делать. Не посылают просто дивизию: «Пойдите там, разберитесь». Все спланированно, это заняло несколько часов, хорошо, пусть идут. Пока они не стреляют и пока они идут – идут, их остановят и все было готово. Или другая чушь: «А почему Путин говорил, а Шойгу не говорил?». Извините, главнокомандующий говорил. Если бы Шойгу говорил, говорили бы: «А чего Путин прячется за Шойгу?». А, если бы Герасимов говорил, говорили бы: «Прячется за начальника Генерального штаба». Когда выступает Верховный главнокомандующий, все остальные слушают, что он говорит. Если надо будет, Шойгу скажет свое», – резюмировал Кедми.