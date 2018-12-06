06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Россия, Социология, США, Украина
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Россияне резко разлюбили Украину

Социологи «Левада-центра» зафиксировали в 2018 году рост количества россиян, которые беспокоятся из-за санкций. Если в апреле этого года тревогу из-за экономических ограничений высказывали 30 процентов опрошенных, то сейчас этот процент равен 43. Кроме того, существенно ухудшилось отношение россиян к украинцам, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствуют результаты ноябрьского опроса социологов центра. 

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Треть россиян заявила, что хорошо относится к США, 57 процентов высказали противоположное мнение. Похожая ситуация с отношением к странам Евросоюза — 36 процентов негативных отзывов против 49 положительных по данным ноябрьского опроса.

Что касается Украины, то за год социологи зафиксировали ухудшение отношения россиян к жителям “Незалежной” — если в начале года процент был равен 47, то к ноябрю — уже 60.

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