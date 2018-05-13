13.05.2018, Москва, Елена Острякова

3 763 просмотров

Русские националисты заимствовали эмблему украинского тербата

Флаги, практически копирующие эмблему украинского добровольческого националистического батальона «Донбасс», несли сегодня на митинге в Москве члены националистической организации «Черный блок».

Как сообщает телеграмм-канал «Кремлевская прачка», молодчики из «Черного блока» выкрикивали лозунги: «Слава России – героям слава!» и «Слава нации – смерть врагам!».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Полиция задержала около 20 активистов за провокационные лозунги, в том числе, лидера «Черного блока» Владимира Ратникова.