13.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия, Скандал, Украина

Русские националисты заимствовали эмблему украинского тербата


Флаги, практически копирующие эмблему украинского добровольческого националистического батальона «Донбасс», несли сегодня на митинге в Москве члены националистической организации «Черный блок».

Как сообщает телеграмм-канал «Кремлевская прачка», молодчики из «Черного блока» выкрикивали лозунги: «Слава России – героям слава!» и  «Слава нации – смерть врагам!».

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Полиция задержала около 20 активистов за провокационные лозунги, в том числе, лидера  «Черного блока» Владимира Ратникова.

 

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