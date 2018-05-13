13.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Русские националисты заимствовали эмблему украинского тербата
Флаги, практически копирующие эмблему украинского добровольческого националистического батальона «Донбасс», несли сегодня на митинге в Москве члены националистической организации «Черный блок».
Как сообщает телеграмм-канал «Кремлевская прачка», молодчики из «Черного блока» выкрикивали лозунги: «Слава России – героям слава!» и «Слава нации – смерть врагам!».
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Полиция задержала около 20 активистов за провокационные лозунги, в том числе, лидера «Черного блока» Владимира Ратникова.
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0:30 13 маяЕще один украинский телеканал пошел в атаку на нацистов вслед за «Интером»
0:16 13 маяОфициальный Киев подтвердил планы отмены Дня Победы
0:02 13 маяВ списках агентов Кремля скоро появится Мустафа Найем – вслед за Савченко и Рубаном
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20:37 12 мая«Вы никогда не попадёте в Европу!» – немецкий историк осадил украинцев
20:30 12 маяТимошенко во втором туре уничтожит Порошенко, чтобы продолжить курс на развал Украины
20:30 12 маяНа Горловском направлении ВСУ потерпели сокрушительное поражение
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20:13 12 маяМатиос сокрушается: каждый второй боевик «АТО» психически болен
20:10 12 маяГлавный “по духовности” в Раде требует военную цензуру
15:26 12 маяМама «Гиви»: я живу благодаря поддержке со всего мира
15:20 12 маяВ День республики ДНР посетили гости из 12 стран Европы
14:14 12 маяУкраинцы устали бояться нацистов
13:56 12 маяЭксперты подняли на смех бред Порошенко
13:09 12 маяВСУ дважды обстреляли прифронтовую Горловку. Есть жертвы
13:02 12 маяНа украинском ТВ началась кампания по отбеливанию “обманутых парней” из SS
12:55 12 маяКиев оправдал массовое убийство людей в Одессе: Иначе потеряли бы весь Юго-Восток
12:47 12 маяПодружка Найема заверещала об угрозе реванша Антимайдана
12:37 12 маяВятрович: Герои Великой Отечественной будут заменены на боевиков АТО
12:28 12 маяСписок российских агентов на Украине существенно расширился
12:21 12 маяМантры о возвращении Крыма на украинском ТВ сменяет сомнение
12:08 12 маяНа Украине готовы напакостить России в ущерб американцам
11:35 12 маяЗрада: СБУ помогала Медведчуку торговать российским газом
11:22 12 мая«Крым – не наш! У нас нет на него денег!»
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10:40 12 маяЭкс-глава МИД Украины заявил об угнетении русского языка
8:55 14 маяУкраина отказалась гарантировать безопасность российских дипломатов
20:50 13 маяДепутат Госдумы: У нас уровень жизни в четыре раза выше, чем на Украине
20:38 13 маяМИД РФ объявил Порошенко и Парубия пациентами психушки
20:30 13 маяКадыров: Франция превратила чеченца в террориста
20:19 13 маяРусские националисты заимствовали эмблему украинского тербата
20:10 13 маяНавальный сорвал митинг в Москве, уехав в Италию
16:07 13 маяСтало известно, как украинцы устроили побег жены Дудаева из-под домашнего ареста
15:12 13 маяВятрович уверен, что «Бессмертным полком» людей хотят настроить против него и ему подобных
14:14 13 маяНа украинском ТВ объявили: «Сраный Ленинград» надо было сдать немцам
14:06 13 маяУкраинский националист: Зачем мы себя дурим? Нам не нужен Крым!
13:53 13 мая«Режим на Украине несет поражение по всем фронтам. Порошенко разорвут»
23:23 12 маяВторая ответка за «Норд»: Россия задержала еще одно судно с украинскими рыбаками
21:49 12 мая«Западу пора привыкать к документам, выданным в ДНР»
21:10 12 мая«Это уже не враньё. Это ад», – Захарова о МИД Украины
20:54 12 маяУкраина покатила бочку на Германию
20:46 12 маяУкраинцам вешают лапшу: Вернутся Крым и Донбасс, а Россия еще и приплатит денег
12:28 12 маяСписок российских агентов на Украине существенно расширился
12:21 12 маяМантры о возвращении Крыма на украинском ТВ сменяет сомнение
12:08 12 маяНа Украине готовы напакостить России в ущерб американцам
11:22 12 мая«Крым – не наш! У нас нет на него денег!»
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22:28 10 маяЗавербованный СБУ украинец получил 8 лет за попытку теракта в Крыму
21:56 10 маяЖитель Севастополя задержан за участие в террористической организации
19:52 10 маяНа Украине призвали разорвать все связи с Россией, кроме обмена военнопленными
19:41 10 маяРоссия настаивает на проведении местных выборов в ЛНР и ДНР
19:34 10 маяГермания будет обсуждать с Россией все темы, связанные с Донбассом
19:28 10 маяНемецкому министру пришлось оправдываться перед российской журналисткой
19:24 10 маяЛавров: Россия не против сохранить украинский транзит газа
15:57 10 маяПеред «нормандским форматом» Волкер проинструктирует Порошенко, а Путин – Меркель с Макроном
15:55 10 маяПорошенко: только ржавая украинская труба может спасти Европу от России
15:20 10 маяПорошенко пообещал России новые европейские санкции за Крым
14:51 10 маяНе маячит на ТВ: антирейтинг Собчак снизился впятеро
14:33 10 маяРоссийский сенатор увидел начало выздоровления Украины
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