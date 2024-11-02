Русские танки прорываются в Курахово

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Российские войска продолжают наступление на Кураховском направлении широким фронтом.

С украинской стороны нарастают пессимистические настроения и осознание того, что этот стратегически важный город удержать не удастся, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Короче, хороших новостей с Кураховского направления у меня сегодня для вас нет», – написал в своем паблике регулярно цитируемый украинскими СМИ офицер ВСУ с позывным «Алекс».

Он подтвердил, что с севера ВС РФ зашли на окраины Максимовки.

«Те, кто во время битвы за Авдеевку пропорционально сопоставлял захваченные территории врагом за определенное время, сопоставляя и прогнозируя, сколько лет нужно для захвата Донецкой области. Так вот, раздупляйтесь, оно так не работает», – сокрушается ВСУшник.

Кроме того, он сообщил, что вчера непосредственно в Курахово прорвался российский танк (по всей видимости, с востока). По его словам, танк был подбит, но офицер называет это «тревожным звоночком».

Российский военный обозреватель Юрий Подоляка пишет, что по пока неподтвержденным данным Максимовка и находящееся восточнее Трудовое пали.

«Таким образом линия фронта вновь выровнена, а противник дезорганизован. А до трассы Курахово-Запорожье и, соответственно, реки Волчья нам осталось пройти по степи всего 6-8 км. То есть всего один рывок. Да, ВСУ, вероятнее всего попробуют организовать оборону уже вдоль трассы, опираясь на поселки Разлив и Константинополь. Но это уже не позволит им пользоваться свободно данной дорогой. И если к тому времени он утратит контроль над дорогами севернее реки, то не только гарнизон Курахово, но и вся его Кураховская группировка очутится в оперативном окружении. А потом, возможно, и в физическом», – отмечает автор.

Продвигаются российские части и к северному берегу реки Волчья, на которой расположено Курахово.

«Особо мощные бои идут в Новодмитровке, которую ВСУ уже не контролируют. А еще юго-восточнее, где вчера была почти освобождена Ильинка. Далее наши части будут прорываться к Солнцевке и Бересткам с общим направлением на Старые Терны, где расположена дамба Кураховского водохранилища, по которой проходит единственная дорога в Курахово с севера. И которая таким образом, является главной целью нынешнего движения. Если мы берем под контроль Старые Терны и Константинополь (где находятся мосты через реку), то, несмотря на неплотность кольца окружения, выйти из него по топям низины реки Волчья будет уже невозможно. С севера до Старых Тернов нам осталось пройти около 10 км, а с востока около 7», – описывает ситуацию Подоляка.