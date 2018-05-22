22.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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С канала Порошенко уволили пропагандиста Киселева

Украинский «Прямой канал», который связывают с интересами администрации Петра Порошенко, прекратил сотрудничество с российским телеведущим Евгением Киселевым, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание «Детектор медиа» со ссылкой на собственные источники.

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Существует версия, что это произошло из-за того, что Киселев начал работать на «Радио НВ», не сообщив об этом руководству канала. И именно это, якобы, побудило генерального продюсера телеканала Алексея Семенова прекратить сотрудничество с телеведущим.

Главный редактор «Радио НВ» Валерий Калныш сообщил «Детектор медиа», что Киселев сотрудничает с радиостанцией уже месяц: «Киселев с момента старта, то есть уже месяц, делает у нас час эфира, интервью, которое выходит по пятницам с 20:00 до 21.00».

Евгений Киселев – российский и украинский тележурналист и телеведущий. С 1992 в течение 11 лет вел программу «Итоги» на российских телеканалах «Останкино», НТВ и ТВ-6. Был соучредителем телекомпании НТВ. В 2001 году после перехода НТВ под контроль «Газпрома» стал генеральным директором телекомпании ТВ-6, которая была закрыта по решению суда. Далее был главным редактором телеканала ТВС, который тоже был закрыт. В 2003-2005 годах был главным редактором еженедельника «Московские новости», затем работал на радио «Эхо Москвы» и телеканале RTVI Владимира Гусинского, экс-владельца НТВ.

С 2008 года начал работать в Украине главным редактором-консультантом телеканала ТВi, соучредителем которого был Владимир Гусинский. С 2009 по конец 2012 года вел общественно-политическое ток-шоу «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер». С февраля по октябрь 2013-го руководил новостным продакшеном «Национальные информационные системы» телеканала «Интер», в июне-сентябре 2013 года вел программу «Подробности недели» на «Интере». Далее стал ведущим ток-шоу «Черное зеркало» на «Интере», которую вел до апреля 2016 года. С октября 2013 работал штатным советником управляющего директора Group DF Бориса Краснянского.

15 апреля 2016 Евгений Киселев уволился из «Интера», а 19 апреля объявил о начале сотрудничества с каналом «112 Украина». Однако ни одного выпуска заявленной программы «Вечерний прайм с Евгением Киселевым» так и не получилось. Зато с июля 2016 он стал ведущим телеканала NewsOne. В январе 2017 вместе с генеральным продюсером Алексеем Семеновым и ведущим Матвеем Ганапольским оставил NewsOne, чтобы работать над ребрендингом и перезапуском телеканала Tonis.

В августе 2017 года стало известно, что Киселев начал сотрудничество с «Прямым каналом».