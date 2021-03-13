«Санитарный кордон» США вышел к Черному морю: «Уничтожить Россию не могут – будут дружно ее ненавидеть»

13.03.2021, Тирасполь, София Русу

Новости Украины

На этой неделе широко обсуждалась новость о размещении американских ракетно-артиллерийских систем HIMARS на побережье Черного моря, в Румынии, которая превращается в военный плацдарм для оказания давления на Россию.

О том, какую роль в стратегии противостояния с Россией США отвели Бухаресту, и какие еще планы у американцев на черноморский регион, корреспондент ПолитНавигатора беседует с директором Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорем Шорниковым.

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ПолитНавигатор: На территории Румынии, страны-члена НАТО, разворачивают американские системы залпового огня HIMARS – более полусотни пусковых установок. Тактические ракеты способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Какие это могут быть цели? Черное море становится линией противостояния, может ли оно стать местом для проведения военных операций?

Игорь Шорников: Наиболее выгодное стратегическое положение в черноморском бассейне занимает полуостров Крым, он как непотопляемый авианосец. Поэтому в случае начала вооруженного конфликта в акватории Черного моря преимущество будет на стороне России.

Вряд ли американские пусковые установки могут всерьез угрожать Крыму. Военные эксперты утверждают, что большая часть тактических ракет могут быть подавлены российскими ПВО еще на взлете, шансов подлететь к полуострову у них практически нет.

Тем не менее, эти системы представляют собой высокоточное оружие, которое может быть использовано для уничтожения отдельных военных объектов, подавления артиллерии, бронетехники. С территории Румынии они могут угрожать только Приднестровью. Однако особенность этих систем в том, что они предназначены для сил быстрого развертывания и приспособлены для переброски по воздуху на любой театр военных действий. В случае возобновления войны на Донбассе это американское вооружение в считанные часы может оказаться в зоне конфликта.

ПолитНавигатор: Минувшей осенью США поставили Румынии зенитно-ракетные комплексы Patriot, недавно разместили там разведывательно-ударные беспилотники, теперь в двух сотнях километрах от Крыма появились тактические ракетные комплексы HIMARS. Какие шаги в ответ на действия Бухареста может принять Москва?

Игорь Шорников: Насколько нам известно, Крым надежно защищен. Там развернуто, по меньшей мере, четыре комплекса С-400. Эта система ПВО способна перехватывать цели на дальности до 600 километров и поражать их на дальности до 400 километров. С-400 эффективен – и против баллистических и крылатых ракет, и против стратегических бомбардировщиков, а может применяться и против наземных объектов.

Конечно, расслабляться не стоит. Но, как мы знаем, стратегия США по сдерживанию России заключается в том, чтобы побуждать Москву тратить свои ресурсы на тех направлениях, которые представляют для США наименьшую угрозу. Очевидно, что дорогостоящая милитаризация черноморского бассейна никак не может угрожать США.

Быть может, весь расчет Вашингтона по накачиванию Румынии своим вооружением в том и состоит, чтобы побудить Россию отвлечь свои ресурсы от более важных направлений?

Политика Бухареста, без сомнения, заслуживает внимания Москвы, но в случае Румынии ответ был бы более отрезвляющим, если бы «прозвучал» не в военной сфере, где у России и так весомое преимущество, а в гуманитарной. Например, можно было бы обратить внимание на ущемление прав национальных меньшинств в Румынии – венгров, русин, липован.

ПолитНавигатор: Чего в этой ситуации следует опасаться Приднестровью?

Игорь Шорников: Пока в Приднестровье находятся российские миротворцы, а Россия сохраняет статус великой ядерной державы, военных угроз Приднестровью следует опасаться в последнюю очередь. Перед Тирасполем стоят сейчас более насущные проблемы: как придать динамику переговорному процессу с Молдовой и как снять угрозу блокады со стороны соседних государств. Кроме того, кризис легитимности власти в Молдове вскоре подойдет к концу, и Приднестровью придется иметь дело с консолидированным прозападным режимом. И вот здесь Тирасполю придется проявить и волю, и изобретательность, чтобы сохранить действующий формат миротворческой операции незыблемым.

ПолитНавигатор: Бухарест старательно выполняет все обязательства внутри НАТО, усиленно занимается переоснащением армии. Зачем самой Румынии игра на обострение?

Игорь Шорников: Закупка дорогостоящей военной техники и пошив новой униформы – это не самый эффективный путь построения современной армии. По отзывам тех людей, кто служил в румынской армии, общую ситуацию там можно охарактеризовать одним словом – бардак. К войне с русскими румыны морально не готовы. Та антироссийская пропаганда, которую они слышат каждый день, только убеждает военнослужащих: при первых признаках войны с Россией, самое благоразумное – бежать.

Все, что Бухарест делает в рамках НАТО, направлено лишь на завоевание статуса «самого верного союзника США», «главного регионального партнера» этой сверхдержавы. И Бухаресту, как мы видим, это вполне удается. Румыны уверены, что воевать им не придется, что своих целей в регионе они смогут достичь политико-дипломатическими способами. Если мы вспомним опыт двух мировых войн, да и нашу новейшую историю, то должны будем признать: румынская дипломатия – бесспорный региональный лидер.

А цели Румынии скромными не назовешь. Для начала им нужна Молдавия вместе с Приднестровьем, бессарабская часть Одесской области и Черновицкая область Украины, а потом все земли вплоть до Южного Буга. У некоторых румынских «идеологов» и на этом аппетиты не останавливаются.

ПолитНавигатор: Как выглядят перспективы в сфере европейской безопасности на фоне того, что одновременно с Румынией масштабная программа милитаризации проходит также и в Польше, и в странах Балтии?

Игорь Шорников: Строительство санитарного кордона из 12 стран между Балтийским, Черным и Адриатическим морями под названием «Триморье» – это известный американский проект, направленный не только против России. В его функции входит и усиление американского контроля над «Старой Европой». И Польша, и Румыния в рамках данного проекта хотят достичь удовлетворения своих территориальных амбиций. Они полагают, что американская мощь будет работать на них. Сейчас они выслуживаются перед Штатами, тратят огромные по меркам этих стран бюджеты на закупку американских вооружений. К чему они готовятся? К войне с Россией? Возможно, что в Вашингтоне так и думают. Но даже Америке понятно, что военный потенциал стран Триморья недостаточен.

Не буду утверждать, но мне представляется, что создание разного рода «малых Антант», поставки этим странам вооружений, разработанных еще в XX веке, размещение заведомо уязвимых комплексов ракетных систем – это не более чем элементы психологической войны против России, воспитание русофобии у небольших европейских народов. Уничтожить Россию они не могут, так хотя бы будут дружно ее ненавидеть.

ПолитНавигатор: Республика Молдова может – вольно или невольно – стать участником кампании по оказанию давления на Россию? Кстати, действительно ли в Кишиневе на территории бывшего Республиканского стадиона, который должен перейти в собственность посольства США, планируется создать крупнейший в Европе американский разведцентр, направленный на Крым, юг евразийского пространства?

Игорь Шорников: Зачем американцам такое большое посольство (на территории больше пяти гектаров) в такой маленькой стране? Почему они идут наперекор общественному мнению в государстве пребывания и так настойчиво добиваются именно этого участка? Версия о строительстве мощного разведывательного центра могла бы как-то объяснить столь нетипичное для дипломатов поведение. Но пока это только версия.

Американцы действительно очень прочно обосновались в Молдове. Сейчас они последовательно доводят до конца передачу полноты власти в стране своей воспитаннице. Политический класс в Молдове и так не был самостоятелен, а после прихода Майи Санду он утратит последние черты суверенности. Поэтому у Молдовы практически нет шансов уклониться от участия в общерегиональной западной политике.