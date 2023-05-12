«Сарматский союз» Польши с Украиной – очередная попытка воссоздать Речь Посполитую

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Польские власти больше года анонсируют заключение с Украиной «сарматского договора», который нераздельно свяжет обе страны и фактически приведёт к созданию конфедеративного или даже федеративного государства.

Но «сарматский миф» польской шляхты в XVI-XIX веках был по сути расистским, в его рамках русины априори признавались низшей расой, напоминает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В последние месяцы в Польше тема помощи Украине, которую пока поддерживает большинство польского общества, стала уступать место идее некоего альянса с Киевом. Однако чиновники тщательно скрывают от общества, что конкретно подразумевает этот альянс, и молчат о его угрозах для Польши, отметило на днях польское консервативное издание DoRzeczy.

«В официальных выступлениях польские власти так уверенно жонглируют этими темами, словно нынешняя поддержка воюющих украинцев является лишь первым шагом на пути к созданию нового содружества двух наций, причём данная перспектива представляется сама собой разумеющейся. Процесс приобрел новую динамику после недавнего визита президента Владимира Зеленского в Варшаву и громкого выступления в Сейме главы МИД Польши Збигнева Рау» – написал журналист Ян Федорчук.

Особенно примечательны заявления президента Польши Анджея Дуды, который сообщил, что обе страны работают над договором, который представляет собой «действительно новую главу» в отношениях двух народов. Сам Зеленский в ответ подчеркивал, что Польша – не просто сосед, а «друг навеки», и между народами скоро «не будет политических, экономических и, что очень важно, исторических границ».

А глава польской дипломатии в своем пространном выступлении 13 апреля изложил видение чрезвычайно тесного сотрудничества двух стран, подчеркнув, что альянс Варшавы и Киева не может ограничиваться экономическим сотрудничеством, но должен двигаться в направлении создания некого «польско-украинского сообщества».

По словам Збигнева Рау, оба государства будут стремиться устранить потенциал для «каких-либо серьезных трений относительно интерпретации истории», при этом «поляки и украинцы должны чувствовать себя как дома не только у себя на родине, но и во второй стране».

«У нас впервые за последние века появился уникальный шанс воссоздать разрушенное немецкими и московскими захватчиками и большевистским тоталитаризмом польско-украинское сообщество», – сказал глава МИД Польши.

Он утверждает, что традиция Первой Речи Посполитой дает народам Польши, Украины, Литвы и Белоруссии «идейный потенциал», который правительство планирует укреплять, «создав из него основу для будущего тесного политического сотрудничества».

После этого многие СМИ как в Польше, так и за её границами заговорили о том, что Збигнев Рау обрисовал план создания польско-украинской конфедерации или даже федерации. Но и ранее, в конце марта 2023 года, американский журнал The Foreign Policy призывал задуматься о создании польско-украинского союза, который стал бы «вторым по размеру государством в ЕС и его первой военной силой».

«Идея с точки зрения политики совершенно головоломная, а с интеллектуальной – довольно посредственная, причем речь идёт даже не о самой федерации, но о той атмосфере недомолвок, которую создают вокруг этой темы польские власти. Президент и правительство не в состоянии наладить внятную коммуникацию с обществом, поэтому в чем именно заключается идея «польско-украинского сообщества» каждый может домыслить сам, как ему угодно» – отметило DoRzeczy.

Издание напомнило, что в мае прошлого года высокопоставленный польский дипломат Якуб Кумох, тогда ещё в качестве главы Бюро международной политики Канцелярии президента Польши, заявил, что новый польско-украинский договор может быть составлен по образцу «Елисейского договора» – фундаментального франко-германского соглашения 1963 года.

«Мы хотим, чтобы Польша и Украина были связаны так, чтобы их нельзя было разорвать», – подчеркнул Кумох.

По его словам, договор мог называться, например, «Сарматским договором» или «Сарматскими пактами».

В январе 2023-го Якуб Кумох ушёл в отставку с должности в Канцелярии президента Польши и находится в распоряжении МИД страны, график его поездок позволяет предположить, что именно он является ключевой фигурой в процессе подготовки нового договора между Варшавой и Киевом. Скажем, на конференции, организованной МИД Украины в начале марта, он сделал заявления, которые позже практически дословно повторил глава польской дипломатии в Сейме.

И хотя из слов Збигнева Рау и Якуба Кумоха невозможно сделать никаких конкретных выводов о содержании будущего договора, однако крайне интересным является предложенное его название – «сарматский». Дело в том, что сарматизм – это шляхетская идеология, доминировавшая в Речи Посполитой в XVI-XIX веках.

Сарматизм возводил польскую шляхту к древним сарматам, по воззрениям того времени считавшихся кочевым германским народом, родиной которого была территория нынешней Украины. Тем самым шляхтичи отделяли себя от массы простолюдинов (славян, причём не только русинов, но и польских крестьян и мещан, а также литовцев), то есть фактически это была теория расового превосходства.

Естественно, казацкая верхушка тоже хотела быть сарматами – например, гетман Войска Запорожского Юрий Хмельницкий именовал себя «сарматским князем». Но шляхта казаков сарматами не считала, и если Якуб Кумох хотел об этом напомнить, то это весьма странно для дипломата с его опытом.

Но, скорее всего, речь шла об отсылке к опубликованному в 1517 году польским историком и географом Мачеем Меховитой «Трактате о двух Сарматиях, европейской и азиатской» (в польском языке слово «трактат» означает также «договор»).

Ассоциации тут многозначительные: если в понимании Меховиты «европейская Сарматия» – это земля между Вислой и Доном, то «азиатская Сарматия» – между Доном и Каспием. А раз Польша и Украина «воссоздадут» первую, то новое государственное образование априори имеет право на территорию второй…

Однако польское издание скептически оценило перспективы создания союза Варшавы и Киева.

«Мы видим, что даже сейчас, когда мы вкладываем столько средств и энергии в помощь Украине, между двумя государствами возникают конфликты. В этом контексте на первый план выходят два вопроса: вопрос о Волыни и об импортируемом с Украины зерне. Что интересно, в обоих случаях виновата польская сторона, так как не сумела твердо отстоять свои интересы» – отметило DoRzeczy.

«Дело, конечно же, не в том, чтобы предоставлять помощь украинцам только при условии их покаяния за Волынь. Однако нельзя не отметить, что Польша должна хотя бы открыто поднять вопрос о разрешении на эксгумации останков жертв и допуске специалистов к археологическим и архивным работам. Между тем прыжки и ужимки, которые демонстрировал президент Дуда во время визита Владимира Зеленского, опасаясь, как бы случайно не проговориться и не произвести вслух слово «Волынь», выглядели ужасно. То же самое касается проблемы украинского зерна, которое вопреки договоренностям месяцами завозилось на польский рынок» – написал Ян Федорчук.

По его мнению, если и говорить о некоем пакте, который должен связать Польшу с Украиной, то нельзя делать вид, что спорные вопросы, разделяющие две нации, волшебным образом испарятся благодаря поставленным на каком-то документе подписям. Наоборот, эти вопросы могут перейти в спящее состояние и стать залогом будущего кризиса.