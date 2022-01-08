Сатановский: Боевиков, разгромивших Алма-Ату, тренировали на Украине

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Новости Украины

Боевиков, разгромивших Алма-Ату, тренировали на Украине. Об этом на youtube-канале «Соловьев LIVE» заявил политолог Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы знаем, что тренировки боевики, помимо казахского Алтая, проходили также в Карпатах на Западной Украине. Большой привет Мухтару Аблязову и «британским коллегам», которые там ведут тренировки, как до сих пор считалось, исключительно украинских служб. Но, похоже, далеко не только украинских. Тут очень сильно прослеживается и турецкий, и британский след по целому ряду достаточно конфиденциальных материалов, в том числе, связанными с высшими чиновниками Казахстана. В том числе, из правоохранительной сферы. Подготовка очень хорошая», – сказал Сатановский.

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Он не стал обсуждать связь системы подготовки боевиков с окружением бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но дал понять, что она прослеживается.

«Сейчас пошла бешенная волны активности в турецких сетях и информагентствах по поводу того, что «русские оккупанты снова в Казахстане». «Жемчужина тюркского мира вырвана армяно-русскими оккупантами» – я цитирую. Более того, министр обороны Турции сейчас выступил с идеей о том, что Турция в любой момент готова поддержать «братский Казахстан». То есть турки, которые долгое время молчали, сейчас буквально взорвались», – сказал Сатановский.

По его информации, в Казахстане на базе образовательных учреждений работали структуры, связанные как с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, так и с лидером турецкой оппозиции Фетхулла́хом Гюленом. И те, и другие являются исламистами, считает эксперт.