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16.04.2019, Киев, Михаил Рябов
 
СМИ, Украина, Цензура
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Савченко оценила киевских проституток

Украинские СМИ продемонстрировали полную покорность режиму, воспевая по указке официального Киева Надежду Савченко как героиню, когда было соответствующее указание выше, а позже, когда отношение власти поменялось, – развернув травлю Савченко как государственной изменнице и психически ненормальной.

Об этом заявила сама Савченко в интервью телеведущей Наталье Влащенко в зале судебных заседаний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сказать «спасибо» журналистам за вашу человеческую журналистскую сущность. Когда Савченко выходила из российской тюрьмы, вы все освещали, говорили: «герой», все было так хорошо. Но, как только власть поменялась, вы стали говорить: «государственная измена», вы начали вообще избегать говорить про Савченко, поскольку эта тема стала табу. Вы стали как-то неловко и неуместно смеяться.

Я как людей вас оценила. Всех и каждого. Я понимаю, что, в принципе, наверное, такие мы, украинцы. Вы же освещаете нас, как нацию. Я сделала свои оценки, свои выводы», – сказала Савченко.

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