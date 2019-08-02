СБУ при Зеленском продолжает политику репрессий

02.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Служба безопасности Украины уже при новом главе ведомства продолжает тактику, отработанную в предыдущие годы.

Так, пресс-служба СБУ сообщила о задержании «агитатора», который в соцсетях, якобы распространял антиукраинские материалы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждается, что сотрудники СБУ задержали жителя города Сумы. Его обвиняют в том, что на странице запрещенных на Украине соцсетей задержанный, якобы, популяризировал деятельность ЛНР и ДНР.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра размещал на персональной странице одной из запрещенных социальных сетей информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Также злоумышленник популяризировал террористические организации «Д/ЛНР».

По оперативной информации, антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время личной переписки в социальной сети с фейковых аккаунтов, созданных представителями спецслужб РФ. Фигурант производства также принимал информацию из пропагандистских ресурсов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

Во время обыска силовики обнаружили «компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность».

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, «ПолитНавигатор» сообщал, что при президенте Петре Порошенко СБУ превратилась в репрессивную машину.