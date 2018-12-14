14.12.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Недвижимость, Россия, Севастополь
Просмотров:

Сенатор критикует правительство Севастополя за распродажу детских пансионатов

Правительство Севастополя включило в программу развития детского туризма в городе самые дорогие объекты размещения.

Об этом в интервью телеканала НТС рассказала сенатор РФ Ольга Тимофеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Там оказались гостинцы «Аквамарин» и «Севастополь», где номер стоит 5 тыс руб. в сутки. Такое размещение реально оплатить только из бюджета, но тогда никакого бюджета не хватит», – сказала Тимофеева.

В то же время, по ее словам, правительство Севастополя внесло пансионаты, в том числе и детские, в программу приватизации.

«Зачем, если мы пытаемся реализовать программу детского туризма? У нас есть регионы-доноры. Может быть, имеет смысл создать некую структуру? Севастополь войдет в нее 50-51% акций в виде земли и инфраструктуры, а регион-донор – средствами для создания круглогодичного центра  детского туризма? Тогда эти пансионаты заработали бы по своему назначению», – сказала Тимофеева.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», Законодательное собрание Севастополя уже пять раз отклоняло программу приватизации, вносимую правительством города.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть