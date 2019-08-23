Сербия сможет поставлять «фиаты» в Белоруссию и Казахстан

23.08.2019, Москва, Елена Острякова

Подписание договора о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом станет «плюсом в портфолио» президента страны Александра Вучича.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский балканист Никита Бондарев.

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«Сербия хотела этого уже давно, несмотря на то, что у нее и так существует договор о беспошлинной торговле с Россией. Для Сербии всегда было интересно выйти на рынки и других стран СНГ тоже. Если Боцан-Харченко так говорит, что это произойдет в ближайшее время, значит, так оно и есть. Ему, безусловно, в этом верить можно. Это большой серьезный плюс для Александра Вучича, что у Сербии появляется возможность выйти не только на российский рынок, но и на рынки других стран, входящих в ЕАЭС», – сказал Бондарев.

О том, что Сербия подпишет соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о зоне свободной торговли уже 25 октября, написал в «Твиттере» российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Бондарев полагает, что теперь Сербия сможет поставлять в страны ЕАЭС автомобили, которые производятся на заводе Fiat Automobili Srbija, расположенном в 140 км от Белграда.

«Сербия активно пыталась продавать его продукцию в России. Но в России, как известно, «фиат» не присутствует вообще. Это отдельная история. Итальянское руководство сказал: нет. Это их принципиальная позиция. Как уж сербы не пытались итальянцев уговарить, сделать исключение, не сделали. А вот с другими странами, входящими в ЕАЭС, у «Фиата» такой сложной истории взаимоотношений нет. Может быть сербам удастся экспортировать свой «фиат». Это для них было бы важно», – сказал Бондарев.

Он также прогнозирует поставки сербской пищевой продукции в страны ЕАЭС, в частности сыра.

«Это не самый плохой сыр. С другой стороны, импорт нашей продукции в Сербию тоже теперь будет проще. Короче, это история win-win. Я никаких негативных аспектов здесь не вижу. Я не сказал бы, что это очень большой прорыв, потому что работа на этом направлении велась давно. Но это, безусловно, то что Вучич может записать себе в портфолио как большой плюс», – сказал Бондарев.

Членами ЕАЭС в настоящее время являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ускорить подписание договоров о зонах свободной торговли с предполагаемыми новыми участниками — Сербией и Сингапуром.