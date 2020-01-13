Сербские майданщики поиграли в стукачей

13.01.2020, Белград, Ксения Голуб

В минувшую субботу в Белграде прошла очередная регулярная уличная акция протеста сербской оппозиции под лозунгом бойкота намеченных на весну парламентских выборов.

К немногочисленным собравшимся обратилась организатор шествия Валентина Рекович. Она отвергла участие в кампании, даже если в Сербии будет снижен проходной барьер на выборах в парламент до 3%.

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«Александр Вучич, нам не нужны ваши поздние новогодние подарки, и мы их отвергаем. Вы можете дать нам как 0,1 процента, так и 15 процентов, для нас не имеет значения. Нам ничего от вас не нужно», – сказала Рекович.

Шествие нескольких сотен майданщиков прошло по традиционному маршруту – сначала мимо редакций СМИ, отказывающихся поддерживать оппозицию, где собравшиеся клеили стикеры с обвинениями в «цензуре».

Затем противники власти подошли к президентскому дворцу, где отделившиеся от толпы девушка и молодой человек, позируя перед телекамерами западных СМИ, начали стучать в двери, а остальные скандировать лозунги против Вучича.

Охрана резиденции главы государства, представленная женщинами, спектаклю оппозиции не препятствовала, чем, очевидно, расстроила планы организаторов, заинтересованных в картинке со столкновениями и «репрессиями».

Как сообщал «ПолитНавигатор», популярность сербской оппозиции неуклонно падает. Согласно последнему опубликованному опросу, проведенному американским Национальным демократическим институтом (NDI) при участии USAID, поддержка альянса «Союз за Сербию» составила всего 6% (еще несколько месяцев назад замеры давали цифру в два раза больше).

При этом популярность правящей Сербской прогрессивной партии, возглавляемой лидером страны Александром Вучичем, составляет более 50%.

Похоже, именно в этом кроется секрет решения верхушки оппозиции бойкотировать предстоящие весенние выборы.