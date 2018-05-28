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Сербский генерал: Донбасс сражается против нового фашизма
Несмотря на прозападную политику нынешнего сербского правительства, простое население поддерживает народ Донбасса в его борьбе с украинским фашизмом.
Такое мнение во время интервью в Министерстве информации ДНР выразил депутат парламента Сербии, генерал запаса, сражавшийся за независимость государства, Божедар Делич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наш президент и власти поддерживают политику Америки и пытаются войти в Евросоюз. Но сербский народ поддерживает народ Донбасса на пути его борьбы за свободу. Поэтому здесь есть и добровольцы из Сербии. В Сербии не могут представить, чтобы хотя бы один серб был на противоположной стороне в этой войне с новым фашизмом», – заявил Божедар Делич.
Метки: Сербия
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