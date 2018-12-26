26.12.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Севастополь, Экономика
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Севастополь спасает щедрость Москвы – местные чиновники признали отсутствие роста

У Севастополя никогда не будет полностью бездефицитного бюджета. Об этом журналистам заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Полностью бездефицитным бюджет не будет никогда. Вот когда все офшоры будем сюда переводить, производственные площадки здесь будем размещать, виды разрешенного использования будем правильно оформлять и платить налоги. Вот тогда у нас будет самодостаточность», – помечтал Овсянников.

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Однако предпосылок для такого сценария пока нет.

«Объективно у нас нет инвестпроектов, которые генерируют создание новых рабочих мест. Наши предприятия пока не демонстрируют существенного роста занятости. Мы по показателям безработицы в 2018 году занимаем лидирующие позиции. Она снизилась на 1%. Но в целом амбициозных планов по увеличению численности мест на предприятиях нет», – сказал Овсянников.

Однако губернатора утешает то, что щедрость федерального центра практически бзегранична.

«У меня складывается впечатление, что объем заданий в рамках ФЦП, бюджета и бюджета дружественных регионов только увеличивается. В ближайшее время мы увеличим количество объектов по ФЦП. Это, скорее всего, приведет к продлению ФЦП и к тому, что бюджетные инвестиции будут превалировать над другими видами инвестиций», – сказал Овсянников.

Он привел в пример помощь Севастополю от Москвы, которая в этом году составила 400 млн руб, в следующем вырастет до 1,3 млрд руб, а еще через год до 1,3 млрд руб. Будет расти и помощь федерального центра. К примеру, если в этом году на посадку новых виноградников было выделено 175 млн. руб, то в следующем — 360 млн руб.

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