06.02.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Участники круглого стола, инициированного Союзом архитекторов Севастополя на площадке Общероссийского народного фронта, выразили категорическое несогласие с проектом застройки мыса Хрустальный в центре города, разработанным австрийским архитектурным бюро Coop Himmeld(l)au

«Судя по иллюстрации, убивается смысл монументов «Штык и парус» и «Солдат и матрос», которые стали символами Севастополя, убивается панорама со стороны моря. В таком виде он вообще не приемлем», — заявил председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров.

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Севастопольские специалисты полагают, что проектировщики не учли ни ландшафт, ни историю Севастополя.

«Убить город, но во что бы то ни стало выполнить федеральную программу — неправильный подход», — заявил руководитель рабочей группы по объектам культурно-исторического наследия регионального штаба ОНФ Валерий Дорошко.

Депутат городского Законодательного собрания Вячеслав Горелов акцентировал внимание на том, что проект перекрывает горожанам доступ к морю.

«У нас в центре города доступных набережных практически нет. Эти 40–45 гектаров — последнее спасение. Объекты культуры, о которых идёт речь, можно отнести дальше от береговой линии, чтобы сделать сплошную непрерывную пешеходную зону, за которой идёт пляж», — считает депутат.

Представители департамента архитектуры правительства Севастополя не явились на круглый стол, хотя были приглашены.

Ранее сообщалось, что компания «Стройгазмонтаж», связанная с миллиардерами братьями Ротенбергами, начала масштабное строительство на мысе Хрустальный в центре Севастополя. Комплекс помимо театра оперы будет включать большой музей, хореографическое училище, школу музыкально-театрального искусства с кампусом и общежитием и киноконцертный зал.

Предусмотрены инвестиции в объеме 25 млрд руб. Заказчиком выступает Фонд «Национальное культурное наследие», основанный Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром. Ранее, правительство Севастополя одобрило обращение фонда о выделении без конкурса трёх земельных участков на мысе Хрустальном общей площадью 18,3 гектара. Первые объекты будут сданы в 2023 году.