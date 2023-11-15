Севший в лужу Буданов теряет веру в победу над Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вполне вероятно, что война между Россией и Украиной не будет завершена в течение десятков лет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за Северных островов (которые Россия называет Курильскими). Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что у РФ значительные территориальные аппетиты в отношении Украины, которые касаются не только Крыма. Конечно же, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять», — сказал Буданов антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

У него поинтересовались, сколько времени РФ может вести боевые действия высокой интенсивности? По его словам, будущее РФ будет зависеть от следующих факторов: системные изменения в российской экономике, внешние поставки товаров военно-технического назначения и психологический фактор — рост усталости от войны в обществе.

«Пока что в РФ еще сохраняется экономическая устойчивость. Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис топлива, резкое подорожание продуктов питания (за последние два месяца там дважды подскочили цены на 15−20%) и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу, реальные проблемы они почувствуют в 2025 году», — надеется начальник ГУР.

Впрочем, он тут же оговаривается, что цепи производства в РФ пока не разрушены и способны сохраняться еще не один год, и призывает слушать экономистов, которые моделируют ситуации, учитывая множество разнообразных данных.

«Есть надежда, что 2025 год станет переломным в отношении внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике. Но это не прогноз, а ожидание. По состоянию на сейчас, исходя из имеющихся факторов, вероятность этого есть. Но не забывайте, что эта война с каждым месяцем глобализируется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и сильно менять любые предыдущие расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира», — резюмировал Буданов.

Как видим, ранее несколько раз севший в лужу со своими прогнозами Буданов теперь куда более осторожен и отделывается общими фразами. Напомним, что прежде он уверял, что уже этим летом ВСУ будут Крыму и заявлял, что Россия фактически исчерпала запас своих ракет.