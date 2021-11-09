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09.11.2021 13:48
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Шпрехенфюррер: «Кириллица – тысячелетнее достояние украинской цивилизации»

Новости УкраиныКириллический алфавит – это достояние непосредственно украинцев, поэтому отказ от него и переход на...

Кириллический алфавит – это достояние непосредственно украинцев, поэтому отказ от него и переход на латиницу невозможен.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Креминь подчеркнул, что у Украины и без того хватает латиницы, которая применяемся в разных сферах.

«Нам нужно работать с тем, чтобы защитить кириллицу и напоминать каждый раз, что это наше достояние, в первую очередь. Это тысячелетия истории, это художественная литература, это мировая культура, это искусство, это тот огромный вклад, который привнесла наша цивилизация в мировую культуру. Это, безусловно», – сказал чиновник.

«Что касается латинизации, то она присутствует. Вспомните, несколько лет была горячая дискуссия, когда не так фонетически транскрибировали столицу Украины на российский манер, другой пример населенных пунктов, географических названий в том числе. Каждый из нас или большинство из нас имеет иностранные паспорта, латиница и там присутствует. Это один из форматов, которые уже есть в нашей жизни. Но отказ [от кириллицы] невозможен», – заявил Кремень.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил перевести украинский язык на латиницу.

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