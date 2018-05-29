29.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Штайнмайер в Киеве отказался поддержать Порошенко

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не поддержал своего украинского коллегу Петра Порошенко и не стал критиковать Россию по итогам совместной встречи в Киеве.

Так, глава украинского государства, по уже сложившейся традиции, разразился критикой в адрес РФ, обвинив Москву в «срыве Минских соглашений», «агрессии» и т.д.

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Немецкий же лидер в своей риторике был более дипломатичен и не стал затрагивать этой темы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, Штайнмайер в очередной раз заявил о необходимости выполнения «Минских соглашений» и выразил надежду на скорый ввод в Донбасс миротворцев ООН.

«Минские соглашения» – их очень много критиковали, рассматривали, но до сих пор пока что нет никакой альтернативы. Нужно идти тем путем, которым мы продвигаемся постепенно, медленно, но мы продвигаемся дальше. Для этого нужны переговоры, разговоры, в том числе и с миссией ООН…

В Берлине ли, в Аахене, в Сочи с разными участниками шла речь о миротворческой миссии ООН, и я надеюсь, что именно таким путем мы сможем сделать шаг вперед», – заявил Штайнмайер.