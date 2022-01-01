Ситуация на линии разграничения взрывоопасная – Пушилин

Киев согнал к линии разграничения на Донбассе огромное количество техники и личного состава.

Об этом в интервью каналу «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совсем недавно Ермак вновь заявил о приверженности к выполнению Минских соглашений, но буквально на следующий день в н.п. Александровка был ранен мирный гражданин, причём, ранен прицельным огнём, получил множественные осколочные ранения.

В течение последнего месяца трижды было боевое применение беспилотников, множество раз было использовано оружие, которое запрещено «Минском», которое наносит разрушения инфраструктуре, несёт угрозу жизни, как военнослужащих, так и гражданского населения.

Поэтому, с учётом количества техники и личного состава, сконцентрированного вдоль линии соприкосновения со стороны Украины, ситуация остаётся взрывоопасной», – заявил Пушилин.