Мирный житель ДНР тяжело ранен под прицельным огнем ВСУ

23.12.2021  12:56 (Мск), 

Донецк,

Сергей Вредников.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

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ВСУ в Донбассе совершили прицельный выстрел по мирному жителю из автоматического станкового гранатомёта.

/p> ВСУ в Донбассе совершили прицельный выстрел по мирному жителю из автоматического станкового гранатомёта....

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Об этом сообщает телеграм-канал Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации ведомства, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины сегодня утром получил осколочные ранения мужчина 1969 года рождения, житель прифронтового посёлка Александровка на окраине Донецка.

«Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу №14 г. Донецка. Диагноз: минно-взрывная травма, множественны ранения левой височно-теменной области, левого плеча, проникающее ранение легочной подвздошной области, ранение обеих голеней по передней поверхности», – уточнили в представительстве.

В свою очередь работающий в Донецке военкор ВГТРК Андрей Руденко со ссылкой на местных жителей сообщил подробности обстрела.

«Мужчина в 5:30 утра двигался через мост, который хорошо просматривается киевскими военными. В него была прицельно выпущена граната АГС (40 мм) со стороны украинских позиций», – рассказал военкор в своём телегарм-канале.



По его словам, пострадавшего на автомобиле оперативно доставил в больницу сосед.

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