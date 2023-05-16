Ситуация в Европе с вооружениями не просто ухудшилась, она катастрофична

Елена Острякова.  
16.05.2023 15:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


НАТО наращивало объемы конвенциональных вооружений в Европе все время, начиная с распада СССР.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат от «Единой России» Андрей Картаполов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО наращивало объемы конвенциональных вооружений в Европе все время, начиная с распада СССР. Об...

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«В 1991 году общая квота НАТО в Европе составляла 19 096 танков, 31 787 бронемашин, 19 529 орудий полевой артиллерии, 7 273 самолетов и 2 282 вертолета.

Прошло некоторое время, и уже на середину 2007 года с учетом расширения НАТО суммарная численность вооружений альянса составила 22 424 танка (плюс 3 тыс.), 36 576 бронемашин (плюс 5 тыс.), 23 137 артсистем (плюс 3,5 тыс), 8 338 самолетов (плюс тысяча).

Россия не увеличила вооружения ни на один автомат», – сказал Картаполов.

По его словам, сейчас ситуация в Европе в области обычных вооружений не просто ухудшилась, она катастрофична.

«Расширение Альянса создало прямые военные угрозы для РФ. Если в 1991 году в НТО состояло 16 стран, то сегодня их 31. А прием в НАТО Финляндии и заключение ею с США соглашения, которое дает основу для размещения американских сил на финской территории – это серьезнейшая угроза для нашего северо-западного фланга.

На пороге вступления Швеция. Военная инфраструктура блока не просто вплотную приближена к нашим границам. Балтийское море, по сути, теперь является внутренним морем НАТО.

При этом США продолжают накачивать Украину оружием. НАТО практически участвует в боевых действиях на стороне киевского режима. Думающих людей в руководстве блока, похоже, уже и не осталось», – сказал Картаполов.

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