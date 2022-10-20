Сивков: «Сдадут ли Херсон? Итоговый ответ сейчас не знает никто»

20.10.2022  12:22 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

На херсонском направлении сложилась крайне сложная ситуация как для наступающих ВСУ, так и для обороняющихся российских подразделений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

На херсонском направлении сложилась крайне сложная ситуация как для наступающих ВСУ, так и для...

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«Сдадут или не сдадут Херсон – это зависит от многих факторов. Итоговый ответ сейчас не знает никто. Ситуация очень сложная для наступающих и обороняющихся. Для ВСУ это последний шанс до наступления распутицы попытаться нанести решительное поражение на отдельно взятом оперативном направлении», – сказал Сивков «Независимой газете».

Он считает, что здесь украинское командование рассчитывает повторить успех харьковского варианта.

В свою очередь военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов полагает, что активных действий следует ожидать уже до конца текущей недели.

«Понятно, давление на российские войска будет колоссальным. Так как задача Украины до конца месяца постараться выйти к городу и попытаться выдавить наших военных. При этом Украина максимально постарается разрушить Херсон, в том числе чтобы отомстить его жителям за участие в референдуме. Поэтому призывы местных властей об эвакуации оправданы и к ним надо прислушаться», – резюмирует Кнутов.

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