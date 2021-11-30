Слова Болтона об уничтожении Приднестровья произвели неожиданный эффект – Кишинёв залепетал о мире

30.11.2021  22:35 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал


Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску на поддержал идею бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, предложившего сделать ликвидацию Приднестровья приоритетом блока НАТО.

Об этом он заявил сегодня на пресс-коференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску на поддержал идею бывшего советника по национальной безопасности...

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«Позиция Молдовы остается неизменной, наша позиция по процессу урегулирования в том, что единственное решение – это диалог, переговоры и мирные методы взаимодействия с нашими согражданами и властью в Тирасполе при поддержке посредников», – сказал Попеску.

Он добавил, что излагал свою позицию Болтону, когда тот был при должности.

«Джон Болтон был в Кишиневе два года назад, у меня была с ним встреча, мы обсуждали ситуацию в регионе и сквозь призму тех подходов, что использует Кишинев», – сказал Попеску.

Он заверил, что Молдова готова вернуться к переговорам по приднестровскому урегулированию в формате «5+2». Последнее время Кишинев отказывался от встреч. Попеску заверил, что они возобновятся, как только будет назначет вмце-премьер «по реинтеграции». Должность переговорщика с Приднестровьем пустует месяц. Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера в начале ноября.

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