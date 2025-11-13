Снайпер ВСУ опроверг пропаганду о «гениальном плане по сдаче Покровска»
В Красноармейске (Покровске) идут тяжёлые уличные бои, и чем быстрее командование ВСУ выведет остатки гарнизона, тем больше жизней удастся спасти.
Об этом на канале «Politeka» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ситуация крайне тяжёлая, кто бы что ни говорил, орки продолжают заходить, тем более туман по утрам, сложно вычислять заходящие группы.
Естественно, в этом количестве мы проигрываем, также мы проигрываем в количестве дронов.
И нельзя забывать, что там стоят очень сильные подразделения беспилотных систем – «Рубикон», «Судный день» и другие, у которых великолепное оснащение, у них всего и много. И, к сожалению, я могу предполагать, что ради того, чтобы спасти пацанов, будет приказ о выходе из Покровска», – жаловался «Дед».
Он не согласился с победными реляциями о том, что, несмотря на то, что Покровск обречён, «наши генералы не устраивают бойню за город внутри города».
«Не совсем так [«не повелись на уличные бои»], не могу сказать, откуда у него информация, что «не повелись». Покровск сейчас внутри разделён на сектора, каждый сектор закреплён за определённым «пидроздилом». Там действительно идут уличные бои. Да, они не такие, как в Бахмуте, однозначно.
Но тут вопрос, что когда орки позаходили малыми группами, они не вступали в уличные бои, они ждали, когда зайдёт как можно больше их товарищей. Они ныкались, переходили от одного дома к другому, пытались не вступать в бои, скрыть следы своего пребывания, и ждать по накопительной системе, когда зайдёт достаточное количество, чтобы можно было в более серьёзную атаку с лучшими для них результатами», – возразил укро-снайпер.
