Собчак оценила шансы Слепакова и Урганта стать президентом России

05.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

В России, в отличие от Украины, невозможен приход к власти на выборах бывшего комика или шоумена.

Об этом в интервью киевскому радио «НВ» заявила российская либеральная журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, отвечая на вопрос, может ли по примеру Украины в России стать президентом успешный комик вроде Семена Слепакова или Ивана Урганта.

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«Я была бы счастлива, но мне кажется, что пока это из области фантастики. Их, может быть, и пустят на выборы, но мне не кажется, что даже в условиях демократических выборов у них были бы большие шансы. Пока, мне кажется, что Россия как страна достаточно патриархальная ищет президента-отца, президента-царя. И в этом, собственно, успех, если мы смотрим на оппозицию, когда лидер становится тоже авторитарным, жестким, он начинает наращивать электорат», – сказала журналистка.

«А Украина оказалась готова не к президенту-отцу или царю, а к президенту-симпатичному сыну или даже бойфренду, с которым Украина готова жить, дружить. Какой-то такой молодой, классный, симпатичный президент вдруг оказался возможным», – добавила Собчак.