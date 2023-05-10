Собчак трижды обматерила Польшу

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Решение польского комитета по стандартизации географических названий переименовать Калининград в Крулевец вызвало единодушное возмущение у россиян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал польскую инициативу «уже не русофобией, а процессом, граничащим с безумием», передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев предложил в ответ переименовать польские города.

«В таком случае никакого им Кракова, только Кракау. Никакого Гданьска, только Данциг. Никакого Щецина, только Штеттин. Никакой Познани, только Посин. Никакого Вроцлава, только Бреслау», — написал Медведев в соцсетях.

Саму же Польшу Медведев предложил именовать Варшавским герцогством или Королевством Польским в составе России.

Польские «географические новости» вызвали живой отклик и у депутатов Госдумы РФ. Светлана Журова пообещала написать «ноту негодования» по этому поводу. Все равно, по словам депутата, через какое-то время Польше придется возвращать название нашего города.

«Польша раскрыла роток на русский город Калининград! Предлагаю в ответ подумать, а не лишний ли город у Польши Гданьск, и не пора ли его вернуть Германии», – написал член ЛДПР Андрей Луговой в своем тг-канале. Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что польская инициатива чревата конфликтом этой страны с Литвой, потому что литовцы считают, что Калининград нужно называть Королявичусом. Член Общественной палаты РФ Максим Горигорьев считает, что это решение в очередной раз демонстрирует крайне агрессивную экспансионистскую позицию Польши не только по отношению к территориям Западной Украины. Оно «сигнализирует, что польские власти начинают идеологическую подготовку к войне с Россией, внедряя в сознание общества, что российские территории должны принадлежать Польше».

С ним согласен политолог Александр Носович. Он полагает, что Польша начала движение в направлении пересмотра статуса Калининградской области.

«Отдают ли в Варшаве себе отчет, что две трети Восточной Пруссии по итогам Второй мировой войны отошло Польше и лишь одна треть – РСФСР и Литве, и ставить вопрос о принадлежности Калининграда – это автоматически ставить вопрос о принадлежности Польше трети её территории? Конечно, отдают. Почему же они тогда играют с огнём? Потому что статус любимой американской жены в Европе и безграничная вера в то, что США всегда придут на помощь и защитят, притупили тысячелетний страх Польши перед немцами. Они не верят, что Германия возродится, и смело пинают дохлого льва. Хотя, если история пойдет не так, как видят сейчас поляки, новые крестоносцы скажут им большое спасибо за то, что прокачали тему условности границ в Европе и итогов Второй мировой войны», – пишет Носович.

Возмутилась даже либералка Ксения Собчак и сорвалась, как обычно на мат.

«Думаем: совсем еб…сь и ох…ли. Понятно, что Польша – страна, которая долго переживала последствия столетий под владычеством Российской империи (и других) и вассальства СССР. Но бл…, до сих пор? Удивительно, что их считают русофобами, да?», – написала скандальная тележурналистка.