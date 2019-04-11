Выборы
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11.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Выборы, Украина
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Соратник Авакова заявил о подготовке военного путча на Украине

В команде действующего президента Петра Порошенко рассматривали вариант военного путча в случае, если победу на выборах получит комик Владимир Зеленский. Об этом в эфире интернет-канала «Хвиля» заявил близкий к главе МВД депутат Верховной Рады Антон Геращенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Парламентарий пригрозил судом тем военным, кто откажется принимать Зеленского как главнокомандующего.

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«Пару недель назад я сделал громкое заявление о том, что если кто-то из военнослужащих, офицеров или рядовых будут делать заявление, что они не будут подчиняться новому президенту, если им станет Зеленский, то они должны будут пойти под суд.

Я так сказал намеренно, потому что есть информация о том, что некоторые люди, «горячие головы» в окружении президента Порошенко хотели использовать и, возможно, используют такой метод, как заявление ветеранов с намеками на то, что так же думают и действующие солдаты и офицеры, что они не будут подчиняться Зеленскому.

Что, если его изберут, тогда армия распадется, не будет слушаться президента и возможен прямо государственный переворот.

Этого не случится, потому что украинские офицеры и солдаты – это настоящие патриоты своей страны, они лучше президента знают Конституцию и законы, и даже сами результаты голосования в зоне АТО, там кандидат в президенты Зеленский набрал больше, чем действующий Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко», – заявил Геращенко.

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